Protest Saveza za Srbiju zbog blokade centra Beograda

Predstavnici beogradske odborničke grupe Saveza za Srbiju (SzS) i gradske opštine Stari grad protestovali su na Terazijama, u centru Beograda tako što su na ulicu postavili džakove sa solju za puteve i na nešto manje od sat vremena blokirali saobraćaj u znak negodovanja što će od ponedeljka centar grada biti zatvoren zbog radova oko Trga Republike.

Šef odborničke grupe SzS Nikola Jovanović izjavio je da je to akcija „odbrane Beograda“, te da je ta blokada simbolična, jer će centar grada, prema najavi gradske vlasti, biti zatvoren za saobraćaj do kraja godine.



"To je pogubno, jer ne samo što snižava kvalitet života i funkcionisanje na Starom gradu, već čitav grad i sve Beograđane lišava glavnih kulturnih, obrazovnih i drugih sadržaja koji se nalaze na tom potezu", rekao je Jovanović novinarima.

On je radove u centru grada ocenio kao "genocid prema Beogradu" i poručio zameniku gradonačelnika Goranu Vesiću da „ostavi grad na miru“ i da će ga „braniti svim sredstvima“.



Predsednik opštine Stari grad Marko Bastać kazao je da je to blokada upozorenja, jer žele da ukažu na to kako će Beograd izgledati od sutra.



Bastać je poručio gradskoj vlasti da Beograd nije "njihova naseobina" i da ne dozvoljava da se grad uništava.

Posle izjava za medije, aktivisti su sklonili džakove sa ulice i saobraćaj u tom delu grada je normalizovan.