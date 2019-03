Urednik na RTS: Bilo tenzija, nije bilo nasilja

Urednik internet portala Radio televizije Srbje Zoran Stanojević rekao je u obraćanju međunarodnim novinarskim organizacijama da je tokom upada u zgradu javnog servisa bilo tenzija, ali ne i nasilja.



"Bilo je jasno da uništavanje imovine nije bio glavni cilj protestanata. Niko od nas nije bio povređen tokom celog događaja. Ekipa koja realizuje vesti zaključala se u studiju i tako provela dva sata", obavestio je Stanojević međunarodne organizacije, a objavilo Udruženje novinara Srbije (UNS).



Stanojević je kazao da je odlučio da u subotu uveče bude u RTS-u zato što su organizatori protesta "Jedan od pet miliona" najavili da će na dva sata blokirati ulaze u zgradu.



"U poslednjih 15 nedelja opozicija u Srbiji organizovala je antirežimske proteste. Demonstranti su redovno prolazili pored zgrade Javnog medijskog servisa i skandirali protiv toga kako RTS izveštava. Ovi protesti nikada nisu bili nasilni i usmereni na to da se upadne u zgradu RTS-a, sve do sada", rekao je on.



Stanojević je kazao da je u jednom trenutku čuo da su neki od demonstranata ušli u zgradu i da je zbog toga otišao da proveri šta se dešava.



"Krenuo sam ka dnevničkom studiju u kome se emituje glavna emisija vesti. U hodniku sam se sudario sa grupom od oko 50 demonstrana koji su tražili da uđu u režiju. Prepoznali su me, okružili i tražili da ih odvedem u režiju. Rekao sam im da to nije moguće", naveo je Stanojević.



On je dodao da je prisutne odvraćao od te ideje, jer "kada bi ušli u režiju, program bi bio prekinut".



"U međuvremenu, emitovanje glavnih vesti bilo je završeno. Rekao sam im da nije moguće da budu u vestima. Zamolili su me da napravimo posebnu emisiju kako bi uživo u njoj govorili o svojim zahtevima. Tražili su mi da zovem nadređene i da ih pitam", rekao je Stanojević.



Nakon odgovora nadređenih da je najbolje da napuste RTS, prema rečima Stanojevića, počeli su pregovori sa policijom.



"Nakon pola sata policija je počela da ih potiskuje iz zgrade. Neki su poslušali policiju, a neki su odbijali, pa je policija upotrebila silu. Nisam video tuču na mestu gde sam bio. Ne znam šta se dešavalo na stepenicama", rekao je Stanojević.



Nakon što su svi otišli iz zgrade Stanojević je rekao da su zaposleni mogli da nastave da rade i izveštavaju šta se dešavalo te noće u zgradi RTS-a.



"Bili smo sprečeni da radimo dok je zgrada bila pod opsadom. Pojedini novinari i urednici bili su u zgradi, čekajući da se sve završi. Internet portal koji vodim izveštavao je o dešavanjima u zgradi", rekao je Stanojević.



Govoreći o šteti na imovini u zgradi RTS-a, Stanojević je kazao da je bilo polomljenih prozora i vrata.