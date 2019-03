Vlada Hrvatske prihvatila zahtjeve inicijative 'Spasi me'

Hrvatska Vlada je – čini se – vrlo ozbiljno shvatila inicijativu protiv nasilja nad ženama i u obitelji „Spasi me“ koju je pokrenula autorica i producentica Jelena Veljača.

Do kraja godine uvest će se non-stop SOS telefon za žrtve takvog nasilja, a u istom roku otvorit će se skloništa za žene žrtve nasilja u 25 posto hrvatskih županija gdje takva skloništa još ne postoje, rečeno je nakon sastanka predstavnica Inicijative sa premijerom Andrejom Plenkovićem.

Preblage kazne za obiteljske nasilnike i nasilje nad ženama, neobjašnjiva činjenica da u jednoj europskoj zemlji u 21. stoljeću nema non-stop telefona za žrtve obiteljskog nasilja, nedovoljan senzibilitet institucija sustava za nasilje u obitelji i nad ženama – sve je to rezultiralo inicijativom „Spasi me“ na društvenim mrežama koja je u kratkom roku sakupila 50.000 članova, prosvjedom u subotu u središtu Zagreba koji je okupio 6.000 ljudi i postavio niz konkretnih zahtjeva i sastankom sa premijerom Andrejem Plenkovićem na kojem se te zahtjeve operacionaliziralo.

Redom – do kraja godine ustanovit će se 24-satno dežurstvo na SOS telefonu za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji. Do tada će operateri na dežurnim telefonima policije i hitnih službi dobiti dodatnu edukaciju da mogu pomoći žrtvama nasilja. U 6 preostalih hrvatskih županija u kojima ne postoje sigurne kuće za žene žrtve nasilja one će do kraja godine biti otvorene.

Premijer Andrej Plenković nakon razgovora sa predstavnicama inicijative „Spasi me“, dogovorenog nakon subotnjeg skupa, na kojem je i on sudjelovao kao građanin kazao je:

„Smatram da je poruka poslana sa skupa bila jako dobra, da je ona uključila i one ne koje se to odnosi, a to su žrtve nasilja u obitelji i drago mi je da je taj doprinos, taj svojevrsni krik civilnog društva i žrtava nailazi na otvorena vrata u Vladi Republike Hrvatske.“

Plenković je rekao i da je dogovoreno da Vlada predloži pooštravanje kazni za nasilje u obitelji u Kaznenom zakonu i Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji, senzibiliziranje javnosti putem medija i svih modernih načina komunikacije, uključujući javna očitovanja vodećih političara, i precizni protokol sa hodogramom postupanja pojedine institucije u slučaju nasilja u obitelji.

„Taj protokol će već ovog tjedna biti upućen u javnu raspravu i nakon toga žurno usvojen. Mi se nadamo da ćemo u najkraćem mogućem roku od mjesec i po dana imati novi protokol koji će sve institucije u ovoj državi upućivati kako se ponašati u slučajevima obiteljskog nasilja, što je najkonkretnija od svih mjera koje smo danas uspjeli dogovoriti“, kaže članica inicijative „Spasi me“ Nora Krstulović.

Premijer Plenković najavio je da će posebno važno senzibiliziranje mladih biti obavljeno i kroz dogradnju programa pojedinih predmeta:

„Tamo će se kroz senzibiliziranje naših mladih od najranijeg djetinjstva vrlo jasno ugraditi da je nasilje društveni neprihvatljivo, i to od najmanje dobi, i da šamar nije dobrodošao u bilo kojoj varijanti, jer onda kasnije evoluira u strašne slučajeve nasilja.“

U Inicijativi su zadovoljni.

„Očekujemo da će premijer i ministri ispuniti dana obećanja. Ono na što smo posebno ponosne je da smo ušle u nekoliko radnih skupina. Na tome ćemo raditi onako strastveno kao što smo radile na prosvjedu, nećemo iznevjeriti žrtve nasilja i napravit ćemo sve da se ovi zahtjevi implementiraju u sustav", kazala je pokretačica Inicijative, autorica i producentica Jelena Veljača.

Četvoro je ministrica i ministara bilo sa premijerom na sastanku sa inicijativom „Spasi me“ - socijalne skrbi, prosvjete, unutarnjih poslova i pravosuđa. Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković najavio je nalaženje mehanizama za ujednačavanje kaznene prakse, podizanje minimalne zaprijećene kazne za obiteljsko nasilje, i pojašnjavanje odredbe o nasilju u obitelji u Kaznenom zakonu, koja je sada – kako je kazao – prilično nedefinirana.