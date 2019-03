Brexit, kako dalje?

Britanski parlamentraci danas će glasati da li će Ujedinjeno Kraljevstvo izaći iz EU 29. marta bez sporazuma. Nakon što je “revidirani” sporazum premijerke Therese May u utorak uveče odbijen većinom glasova, iz njenog kabineta je jutros saopćeno da će zastupnici večeras glasati po vlastitoj savjesti, a ne po upustvima iz vrha stranke što je do sada neuobičajena praksa kod vladajućih konzervativaca.

Nakon još jednog ponižavajućeg poraza u parlamentu premijerke Therese May, Britanija se suočava sa brojnim neodoumicama o tome kako dalje.

Mnogi konzervativni poslanici već favoriziraju ideju o napuštanju EU bez ikakvog dogovora, poput utjecajnog Borisa Johnsona, no ako ne budu imali dovoljan broj glasova za to, u četvrtak slijedi glasanje o odgodi Brexita, odnosno o primjeni članka 50 Lisabonskog sporazuma, ali mogli bi slijediti i izbori, pa i raspisavanje novog referenduma. Do dana izlaska iz Unije ostalo je tek 16 dana. Na stolu je nekoliko opcija.

May bi mogla pred parlament ponovno sa revidiranim sporazumom, za koji se nada da bi mogla dobiti podršku. Naime, na glasanju 12. marta bio je manji broj onih koji su rekli "ne" sporazumu. Moguće je, premda nije vjerojatno da će Theresa May čekati približavanje dana izlaska, kako bi parlamentu ponudili i treću verziju sporazuma o izlasku. No, s obzirom na stav takozvanih Brexitera malo je vjerojatno da će to proći.

Njena strategija izlaska pred parlament sa ultimatumom – sa njenim sporazumom ili bez dogovora – nije uspjela, tako da bi slična taktika poprilično razljutila poslanike koji već misle da bi se ona trebala povući sa premijerskog mjesta.

Ne smije se zaboraviti i to da na još jedan “popravljeni” dogovor ili odgodu Brexita treba reagirati Bruxelles koji treba odobriti odgodu, odnosnu primjenu članka 50 Lisabonskog sporazuma. Guy Verhofstadt koordinator Evropskog parlamenta za Brexit kazao je da London mora jasno predočiti ciljeve koje želi postići odgodom Brexita.

Sljedeći tjedan, čelnici EU okupljaju se na posljednjem sastanku na vrhu prije 29. marta, odnosno datuma izlaska Velike Britanije iz Unije.

Još uvijek postoje naznake za scenariji kojemu se nada jedan broj građana Ujedinjenog Kraljevstva - raspisivanje drugog referenduma. Naime na prvom je bilo 52 posto onih koji su bili za Brexit, a na referdnumska mjesta izašlo je nešto više od 71 posto građana, pa sa mnogi nadaju većem odazivu i glasovima protiv izlaska.