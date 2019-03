Brexit: May planira razgovore sa EU tokom vikenda

Britanska premjerka Theresa May planira tokom vikenda da razgovara sa liderima Evropske unije, no kako navodi Reuters, razgovori će biti obavljeni telefonski, jer May ne planira putovati u Brisel kako bi pokušala ispregovarati posljednje promjene svog dogovora o Brexitu.

Zvanični glasnogovornik premijerke rekao je da je britanska liderka već razgovarala sa kolegama iz Bugarske, Danske i Portugala.

"Nastavit će sa angažmanom oko Unije i tokom vikenda", rekao je glasnogovornik. "Naglašava da je postizanje dogovora u interesu obje strane".

May pokušava da obezbjedi izmjene sporazuma o Brexitu koje bi mogle ubjediti zastupnike da ga podrže, ali EU nije voljna da ponovo otvori pregovore o 585 stranica dugačkom sporazumu.

May će se u utorak suočiti sa ključnim parlamentarnim glasanjem o njenom dogovoru o izlasku Britanije iz Unije.

"Vrijeme je da Velika Britanija, a ne Evropska unija učini kompromis kako bi se konačno dobio sporazum o Brexitu", izjavio je u petak irski premijer Leo Varadkar, opisujući britansku odluku da napusti blok kao "problem koji je sama stvorila".

Velika Britanija bi trebala 29. marta da napusti Evropsku uniju iako se britanski parlament još uvijek nije dogovorio o uvjetima napuštanja. Novo glasanje parlamenta, nakon što su u januaru odbacili dogovor o Brexitu zakazano je za naredni utorak.

Ukoliko ponovo dođe do odbacivanja sporazuma, zastupnici će glasati o tome da li da napuste EU bez sporazuma, što je ideja koja će vjerovatno biti odbijena, nakon čega bi mogli od EU tražiti da odgodi izlazak Britanije za period poslije 29. marta.

No May kaže da niko ustvari ne zna šta će se desiti ako zastupnici ponovo odbiju njen sporazum o Brexitu.

Ona je također dodala da bi odgoda Brexita mogla dovesti do drugog referenduma, što bi kako navodi May značilo da, ako dođe do drugog referenduma Britanija bi mogla ostati u EU, čime bi iznevjerili glasače.