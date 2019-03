Nakon što je ključna ličnost u sudskom postupku u Crnoj Gori za pokušaj državnog udara Saša Sinđelić, uoči za 13. mart zakazanog iznošenja završnih riječi u tom procesu u kome je imao status svjedoka saradnika, napravio kopernikanski obrt, javno tvrdeći sve suprotno od onoga što je saopštavao u sudnici, otvorila su se brojna pitanja pred crnogorskim tužilaštvom i sudstvom.

Neka od njih su: može li Sinđelić zadržati pravni status svjedoka saradnika, da li njegovo potpuno mijenjanje iskaza utiče na kredibilitet čitavog postupka i dovodi li u opasnost da sama optužnica padne?

”Da ja sjedim u sudskom vijeću rekao bih: Gospodo, ovo ne smijemo uzeti u obzir i ne smijemo mi na ovakvom iskazu zasnovati jednu presudu, u tako važnom slučaju kakav je ovaj. Koji ima dalekosežne posljedice i po političku stabilnost u Crnoj Gori i po odnose van Crne Gore”, mišljenje je advokata Dragana Šoća, bivšeg Ministra pravde Crne Gore, koji za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje kako bi sudsko vijeće u procesu za tzv. državni udar trebalo da oduzme status svjedoka saradnika Saši Sinđeliću, pošto je on u ponedjeljak uveče gostujući u emisiji beogradske Happy televizije tvrdio sve suprotno od onoga što je pod zakletvom saopštavao u sudnici u Podgorici.

Da li bi Sinđeliću trebalo oduzeti taj pravni status, pitanje je koje smo uputili na adrese Specijalnog tužilaštva i Višeg suda. Na upit Radija Slobodna Evropa oglasio se Viši sud. Savjetnica za odnose sa javnošću Aida Muzurović u pisanoj izjavi je precizirala kako sud prilikom odlučivanja cijeni samo činjenice i dokaze iz spisa predmeta:

”Za sud je mjerodavan samo iskaz svjedoka koji je dao pred nadležnim državnim organima, a izjave koje učesnici u postupku daju mimo suda ili tužilaštva nijesu od uticaja na odlučivanje u predmetu. Osim toga, ovaj sud ne može predviđati kakve odluke će državno tužilaštvo ili sud, u ovom ili u bilo kom drugom postupku donijeti.”

No, sve će biti jasnije već koliko u srijedu, za kada su zakazane završne riječi u “suđenju stoljeća “, kako je neslužbeno nazivan postupak za tzv. državni udar, za koje je Specijalno tužilaštvo okrivilo dvojicu pripadnika ruske federalne službe bezbjednosti (GRU), nekoliko srpskih nacionalista, kao i dio rukovodstva Demokratskog fronta, opozicionog saveza iz Crne Gore.

Prvu riječ u srijedu u sudnici imaće tužilaštvo, koje bi, kako je za Radio Slobodna Evropa izjavio nekadašnji ministar pravde, advokat Dragan Šoć, u novonastalim oklonostima trebalo da zatraži odgađanje iznošenja završnih riječi, pošto se gotovo sve u optužnici tužilaštva zasnivalo na iskazu Saše Sinđelića.

“U toj mjeri da bi praktično izuzimanje tog iskaza ozbiljno klimalo optužnicu. Sad je problem kako će sud riješiti to pitanje, odnosno da li će, nakon svega, i dalje ostati pri tome da pokloni vjeru iskazu koji je Sinđelić dao pred sudom, ili će ono što je on rekao javno, što je naravno registrovala cjelokupna javnost, ne samo u Crnoj Gori, uzeti kao nešto što je relevantno za ocjenu kvaliteta njegovog iskaza”, kaže Šoć.

Saša Sinđelić je u gostovanju na beogradskoj televiziji Happy u ponedjeljak uveče, negirao gotovo sve tvrdnje koje je izrekao u sudskom procesu za „državni udar“ ili „pokušaj terorizma“ u Crnoj Gori. On je između ostalog saopštio da u vrijeme parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 16. oktobra 2016. godine nijesu bili planirani teroristički napadi, svrgavanje tadašnje vlasti ni zarobljavanje ili likvidacija tadašnjeg premijera Mila Đukanovića.

„Da je neko tako nešto (terorizam) hteo on bi to sproveo u delo obzirom da Crna Gora nema mnogo stanovnika. Niko o tome nije razmišljao. Radilo se o tome da se napravi jedan protest podrške srpskoj opoziciji. U tome su pomogli i ruski nacionalisti, mi smo zaista gledali da isfinansiramo da organizujemo ljude da odu tamo. Ja sam zvao ljude, nisam se skrivao, davao sam ljudima novac za ruke. To nije bio novac namenjen terorizmu, nego novac da ljudi imaju kad odu tamo, da kupe sebi nešto, da imaju gde da prespavaju, moraju nešto da pojedu i popiju“, rekao je Sinđelić u emisiji "Ćirilica".

Sasvim suprotno u odnosu na svjedočki iskaz, Sinđelić je u emisiji saopštio da su optuženi lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević "nesposobni da izvrše nasilje". Na pitanje da li je svjestan da izgovara potpuno suprotne tvrdnje u odnosu na one koje je saopštio tokom sudskog postupka, Sinđelić je svoj novi iskaz obrazložio namjerom "da pomogne uhapšenim srpskim državljanima i pod pritiskom istražitelja".

„Ja sam otišao tamo (u Crnu Goru) dobrovoljno da bih spasio ljude koji su zatvoreni. Pričam o funkcionisanju tužilaštva i države, kada neko može na vas da izvrši pritisak i ugnjetavanje, vi morate da bi spasili ljude koje ste poslali, da tražite način kako da te ljude izvučete. Da učinite to linijom manjeg otpora. Uhapšeni su imali spremnu priču, ja sam kao svedok to potvrdio i veliki broj njih je pušten. Ovo će skupo da me košta“, rekao je Sinđelić.

Bivši Ministar pravde Dragan Šoć smatra da je izmjenom svog iskaza Saša Sinđelić ozbiljno kompromitovao sudski postupak za tzv. državni udar, čija je okosnica upravo bilo njegovo svjedočenje.

Ukoliko sudsko vijeće, kako dodaje Dragan Šoć, bude ignorisalo ono što je Sinđelić sinoć saopštio, onda će se smatrati da je on istinu govorio u sudnici, a ne pred televizijskim auditorijumom i na tome će sud zasnovati presudu. To bi, sa druge strane, otvorilo prostor odbrani da u žalbenom postupku napada takav stav suda.

”Ukoliko, pak sud odluči da ne pokloni vjeru Sinđeliću, u iskaz dat pred sudom, onda to stavlja pred ozbiljan problem tužioca, kojemu onda teško može da prođe optužnica, i on se onda nalazi u situaciji koju je sam najavio a to je da će podnijeti ostavku ukoliko mu ne prođe optužnica u ovom slučaju”, kaže Šoć.

Konačno, svoj stav su poslije svega na konferenciji za novinare iznijeli i optuženi lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević:

” Tražimo da se ovaj proces odmah prekine, da se ljudi pušte iz zatvora, da gospođa Branka Milić izađe iz ambasade Srbije i da je niko ne hapsi. Da odgovorne osobe za montiranje u ovom slučaju budu privedene pravdi.”