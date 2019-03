Svjedok saradnik Sinđelić: Nije bilo govora o terorizmu

Svjedok saradnik Specijalnog tužilaštva Crne Gore Aleksandar Saša Sinđelić negirao je gotovo sve tvrdnje koje je izrekao u sudskom procesu „državni udar“ ili „pokušaj terorizma“ u Crnoj Gori. Gostujući u emisiji beogradske televizije Happy, Sinđelić je između ostalog saopštio da u vrijeme parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 16. oktobra 2016. godine nisu bili planirani teroristički napadi, svrgavanje vlasti ni likvidacija tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Uz to, Sinđelić je negirao da mu je optuženi za pokušaj terorizma ruski državljanin Eduard Šišmakov naložio da sakupi ljude koji će u Crnoj Gori izvesti oružani prevrat.

Odgovarajući na podsjećanje voditelja da je kao svjedok saradnik u sudu rekao, da je trebalo da budu organizovane demonstracije, da se iskoristi gužva kako bi se ušlo u parlament i Vladu, uhapsi Milo Đukanović i proglasi pobjeda Demokratskog fronta, Saša Sinđelić je rekao da o tome niko nije razmišljao.

„Da je neko tako nešto (terorizam) hteo on bi to sproveo u delo obzirom da Crna Gora nema mnogo stanovnika. Niko o tome nije razmišljao. Radilo se o tome da se napravi jedan protest podrške srpskoj opoziciji. U tome su pomogli i ruski nacionalisti, mi smo zaista gledali da isfinansiramo da organizujemo ljude da odu tamo. Ja sam zvao ljude, nisam se skrivao, davao sam ljudima novac za ruke. To nije bio novac namenjen terorizmu, nego novac da ljudi imaju kad odu tamo, da kupe sebi nešto, da imaju gde da prespavaju, moraju nešto da pojedu i popiju“, rekao je Sinđelić u emisiji 'Ćirilica'.

Na pitanje da li su Eduard Šišmakov i Vladimir Popov od njega tražili da likvidira Mila Đukanovića kako Crna Gora ne bi ušla u NATO, Sinđelić je rekao: „Ne, to niko nije tražio. Mislim, mi jesmo protiv NATO, to stoji. Razgovarali smo na tu temu, ali da to budu regularni izbori, da se pobedi na izborima, da bude dobra propaganda, da se održi lep skup posle toga, da se to proslavi“.

Sasvim suprotno u odnosu na svjedočki iskaz, Sinđelić je u emisiji saopštio da su optuženi lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević 'nesposobni da izvrše nasilje: „Pričaću o skupini Demokratski front i reći ću samo ovo, da u ovom trenutku ne smatram njih sposobnim da bi mogli da izvrše nasilni državni prevrat. Molim vas, Mandić i Knežević su nesposobni za takvu stvar“.

Iskaz koji je dao kao zaštićeni svjedok saradnik Sinđelić je obrazložio namjerom 'da pomogne hapšenim srpskim državljanima i pod pritiskom istražitelja'.

„Ja sam otišao tamo (u Crnu Goru) dobrovoljno da bih spasio ljude koji su zatvoreni. Pričam o funkcionisanju tužilaštva i države, kada neko može na vas da izvrši pritisak i ugnjetavanje, vi morate da bi spasili ljude koje ste poslali, da tražite način kako da te ljude izvučete. Da učinite to linijom manjeg otpora. Uhapšeni su imali spremnu priču, ja sam kao svedok to potvrdio i veliki broj njih je pušten. Ovo će skupo da me košta“, rekao je Sinđelić.

Izvođenje dokaza u sudskom procesu „državni udar“ je okončano, a završne riječi Specijalnog tužilaštva, odbrane i optuženi su zakazane za 13. mart.