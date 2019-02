Protesti građana u više gradova Srbije

Od reportera RSE

Protesti građana širom Srbije pod sloganom "1 od miliona 5" nastavljeni su i večeras. Šetalo se u Novom Sadu, Nišu, Pančevu, Kruševcu, Požegi, Vršcu, Staroj Pazovi, Subotici, Valjevu, Kikindi, Užicu, Požarevcu, Vranju, Čačku i Smederevu.

Novi Sad: Trebaju nam institucije koje rade za građane, a ne protiv njih

Više hiljada građana okupilo se peti put na protestu "Jedan od pet miliona - stop krvavim košuljama" u Novom Sadu, a protestom su osim nezadovoljstva aktuelnom vlašću u Srbiji, želeli da, kako kažu, obeleže Dan državnosti Srbije. Zato je protest počeo intoniranjem državne himne, a Pozorišni trg ispred Srpskog narodnog pozorišta bio je prepun ljudi, što je jedan on najmasovnijih protesta do sada u ovom gradu.

Protestu su se priključili i ljudi i organizacije koje se bave decom obolelom od raka, sa zelenim balonima i zelenim pesnicama, nakon što su ranije danas na Trgu slobode obeležili Svetski dan dece obolele od raka. Oni su nosili transparent “I mi se borimo”.

Građani su i ovog petka nosili zastave Srbije i Vojvodine, a prisutne su i crvene zastave zajedno sa transparentima "Dole Vučić! Dole kapitalizam!". Na transparentima se moglo videti “Kosovo je srce Srbije”, “Pljačka penzionera nije reforma” ili “Novi Sad Slobodan grad”.

Nakon obraćanja govornika, građani su formirali kolonu koja je prošla kroz sam Trg slobode, na kojem se nalazi Gradska kuća i sedište aktuelne gradske vlasti predvođene Srpskom naprednom strankom.

Nekadašnja aktivistkinja "Otpora", a sada docentkinja Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Jelena Kleut izjavila je na protestu da su na centralnoj proslavi Dana državnosti Srbije “izgovorene prazne floskule o poštovanju Ustava”, ali da se zapravo građani koji su izašli na ulice zaista bore za poštovanje njegovih članova i za poštovanje "njegove suštine".

"Mi danas branimo suštinu Ustava - naše pravo da živimo u demokratskom društvu, da budemo građani, a ne poslušnici i podanici, naše pravo da mislimo drugačije. To danas možemo samo na ulicama i trgovima, jer je vlast zauzela institucije, medije i celu državu", poručila je Kleut.

Kleut je poručila i da joj je žao što se posle “dugo godina” ponovo sreće sa građanima na ulici, ali da su uprkos teškoj situaciji u državi “opet svi zajedno, da se rađa novo zajedništvo” i da bez obzira na broj ljudi koji petkom bude dolazio na Pozorišni trg u Novom Sadu, ali i na trgove i ulice drugih gradova širom zemlje, neće odustati dok se u zemlju ne vrati normalan život.

“Trebaju nam institucije koje rade za građane, a ne protiv njih. Trebaju nam ljudi sa integritetom na čelu nezavisnih tela i najvažnije - nasilje nad neistomišljenicima mora da prestane i okupljaćemo se ovde sve dok se to ne desi. Vidimo se sledeće nedelje", rekla je Kleut.

Penzioner Mile Delić, koji je široj javnosti postao poznat kada je Vučiću vratio 5.000 dinara koji su isplaćeni svim penzionerima, pozvao je sve penzionere u Srbiji da se bore za svoja prava, jer im je sadašnja vlast uzela "njihove pare, koje su dali državi da bi im kasnije obezbedila dostojanstvenu starost".

“Penzioneri su moćna populacija pri izlasku na izbore, ali i pri izlasku na ove proteste. Apelujem na koleginice penzionerke, isterajte svoje muževe da izađu na proteste i da izađu na glasanje", poručio je Delić.

Delić je kazao da je izašao na protest kako bi obeležio i Sretenje, odnosno sećanje na prvi Ustav Srbije. “Nažalost, moram da konstatujem činjenicu, da je taj Ustav 1835. godine napisan protiv samovolje tadašnjeg vladara Srbije”, dodao je Delić.

Poljoprivrednik iz Zrenjanina Slavko Vukov, rekao je da su poljoprivrednici u Srbiji "na kolenima", da su pred bankrotom i da su "sistematski potkradani tokom sedam godina napredne vlasti". Kritikovao je zakone koji strancima i velikim investitorima daju mogućnost da zakupljuju državnu zemlju na 30 godina.

“Sa druge strane poljoprivrednici nemaju nikakve subvencije i pomoć. Za trideset godina će i naša deca zaboraviti da ta zemlja pripada ovom narodu, a ne kojekakvim barabama koje žele samo da profitiraju. Pre deset godina imali smo makar subvencije, a mladi su se osmelili da uđu u poljoprivredu. Danas se svi ti momci se pitaju da li da beže, da li da rasprodaju mašine i sve što imaju, jer su dovedeni do prosjačkog štapa", rekao je Vukov.

Skup je i ovog petka prošao mirno, a manji incident dogodio se dok je kolona prolazila glavnim gradskim Bulevarom oslobođenja, kada je na njih sa jedne zgrade bačena flaša. Povređenih nije bilo, potvrdili su iz redarske službe protesta za Radio slobodna Evropa.

Subotica: Ovo je zemlja iz koje odlaze i penzioneri

Subotičani su ovog petka održali svoj drugi građanski protest, sa kojeg je poručeno da su najvažniji ciljevi svih koji su nezadovoljni današnjom vlašću „normalna Srbija“, koja podrazumeva pristojnu vlast koja će služiti svojim građanima a ne ličnim i partijskim interesima. Na protestu je bilo oko hiljadu građana, a obratili su im se Nebojša Milenković, književnik iz Novog Sada, Nela Tonković, istoričarka umetnosti iz Subotice, i Konstantin Stefanović jedan od organizatora protesta.

„Mi ovde na ulicama tražimo vlastitu državu, zato što ona u institucijama više ne postoji. Ne zaboravimo da je u poslednjih 15 godina ovu zemlju napustilo preko 650 hiljada ljudi. Odlaze radnici, lekari, profesori, inžinjeri, pekari...Ovo je zemlja iz koje čak i penzioneri odlaze. Za to vreme režimski mediji slave sveopšti napredak i procvat. Ne postoji veći zločin koje vlast može da učini nego da društvo ostavi bez alternative...Ali, istorija nije zabeležila nijednog diktatora koji je uspeo da odnese pobedu u ratu sa sopstvenim narodom", rekao je između ostalog Milenković.

On je napomenuo da građani na protestima zahtevaju drugačiju vlast, ali i drugačiju opoziciju:

„Opoziciju koja umesto da se sakriva iza ovih protesta treba da ponudi novu političku viziju i artikuliše vrednosne alternative. Ali to ne mogu da ponude oni koji su današnje Labane učinili mogućim. Oni koji su u bescenje rasprodali NIS izgubili su moralno pravo da osuđuju nečasnu prodaju Kopernikusa i PKB-a. Ako opozicija uopšte želi da je uzmemo za ozbiljno, mora da ponudi i nove ljude, koji će u svakom pogledu biti drugačiji“.

Milenković je svoje obraćanje završio rečima „Pravda za Davida“, osuđujući ćutanje i vlasti i opozicije nad iživljavanjem kako je rekao „bosanskog Labana“ Milorada Dodika u slučaju Davida Dragičevića.

Nela Tonković, istoričarka umetnosti, zapitala je građane šta je za sve njih „normalna Srbija“.

„Da li je normalna Srbija ona koja ponižava svoje građane - majke dodeljujući im mizernu porodiljsku nadoknadu, Srbija čiji ministar prosvete vređa sve mlade naučnike koji su dali podršku protestima, Srbija u kojoj nas vređaju govoreći da smo ološ i u kojoj ni ministar kulture ne može da ograniči emitovanje rijaliti programa, koji uništavaju svaku vrednost ovog društva“.

Konstantin Stefanović, jedan od organizatora protesta, odgovorio je na brojne optužbe nakon prvog protestnog okupljanja da su organizatori „povezani sa subotičkom hobotnicom i da su paravan za stare strukture“.

„Mi im poručujemo - želimo da promovišemo drugačiju političku kulturu, da budemo korektiv svake vlasti, ne zadržavajući se samo na padu ovog režima, da ukažemo na to da su političari ovde zbog nas a ne zbog sebe samih, i da moraju zastupati javni interes, a sa ne svojih partija. Nama ne trebaju vođe, već uređeni pravni sistem, i vladavina zakona. Želimo vlast i državne službenike koje ćemo kontrolisati i koji će nama polagati račune, a ne svojim partijama. To treba da zna svako ko želi da se bavi politikom, uključuujući i sadašnu opoziciju. Zato kažemo svim lokalnim opozicionim političarima koji ovde šetaju sa nama - šetajte ali poručujemo vam da ćemo i vas kontrolisati i prozivati ako ne budete zastupali javni interes. To je naš najvažniji zakon“, rekao je Stefanović.

Nišlije šesti put na protestu "1 od 5 miliona”

Građani Niša okupili su se na šestom po redu protestu "Jedan od pet miliona". U ime organizatora – pokreta mladih “ Za Niš bez straha” Nađa Stojanović pozvala je mlade ljude da se probude i, kako je rekla - uzmu svoju budućnost u svoje ruke.

"Ubedili su nas da stanje u kome živimo normalno, a nije normalno. Ubedili su nas da ne možemo da promenimo ništa, a ja vam sada kažem - možemo i moramo da preuzmemo odgovornost i da preuzmemo svoju budućnost u svoje ruke", rekla je Stojanović.

U ime akdemske zajednice učesnicima protesta govorio je profesor Filozofskog fakulteta u Nišu Bojan Blagojević.

"Osvrnite se oko sebe – vi ste sve što je ostalo od države Srbije. Sve ostalo je privatna svojina Aleksandra Vučića. Država Srbija trenutno postoji samo na ulicama, samo dok mi šetamo. Onoga trenutka kada mi prestanemo – prestaće da postoji i država Srbija i pobediće režim Aleksnadra Vučića. To ne smemo dozvoliti", poručio je Blagojević

Bivši sudija Vrhovnog suda Srbije profesor doktor Zoran Ivošević pozvao je predsednika Srbije da posluša volju građana koji protestuju i podnese ostavku.

"Da bi se Srbija vratila svom ustavu i normalnom habitusu morate učiniti ono što građani na slobodnim izborima i na slobodnim skupovima - kakav je i ovaj, traže, a to je da date ostavku", rekao je.

Umesto glumca Nikole Đurička u Niš je stiglo njegovo pismo podrške.

Protest je završen porukom “Do pobede!” i protestnom šetnjom ulicama Niša.

Petnaesti protest u Požegi

Godinu dana traju građanski protest u Požegi, a dva osnovna zahteva su: smena lokalne valsti i ostavka Aleksandra Vučića. I večerašnji protest, petnaesti po redu, organizovalo je Udruženje „Inicijativa za Požegu“. Aleksandar Divović, predsednik Inicijative, rekao je da su protesti u Požegi počeli jer više nije moglo da se podnese ponašanje lokalne vlasti, posebno posle odluke u februaru prošle godine da opština kupi nelegalni objekat u vlasništvu predsednice Skupštine opštine Zorice Mitrović, za koji bi se iz budžeta izdvojilo 12 miliona dinara. Požega je bila prva, a onda su protesti počeli u celoj Srbiji, rekao je večeras Divović okupljenim sugrađanima, kojih je bilo više stotina:

„Aleksandar Vučić je kandidat na svim izborima, on je gradonačelnik svih gradova i predsednik svih opština, i zato on snosi odgovornost za stanje sveopšteg bezvlašća i javašluka i zato na ovoj protivustavnoj turneji po Srbiji na koju je krenuo, neka zaobiđe Požegu, a mi ćemo se na njegovim lokalnim seizima sami obračunati.“

Večeras se okupljenima u Požegi obratio i glumac Branislav Trifunović, sa porukom da svi treba da budu uporni po celoj Srbiji, kao što suPožežani:

„Vi u Požegi ste nam primer da moramo da izdržimo i da ovu zemlju uzmemo iz ruku kriminalaca i lopova i da je vratimo sebi, da konačno postanemo normalan narod!“

Na protestu u Požegi bili su i predstavnici „Lokalnog fronta“ iz Kraljeva i udruženja „Ne davimo Beograd“. Obratili su se Požežanima, a veliku pažnju privukao je govor Požežanke Vere Radovanović, učiteljice u penziji. Za svoju upornost i izdržljivost Požežani su ovih dana dobili brojne čestitke. Akademik Dušan Teodorović, čestitajući Požežanima godišnjicu protesta rekao je: „Dragi Požežani vi možete da služite kao primer drugim gradovima Srbije. Ni malo ne sumnjam da ćemo zajedno da pobedimo i povedemo Srbiju na put uređenih evropskih država u kojima vlada zakon i koje su moralno uobličene.“ Požežani su podršku diobili i od profesora Jove Bakića, književnika Marka Vidojkovića, i još mnogih. Večeras su ponovili da će organizoivati proteste sve dok njihovi zahtevi ne budu ispunjeni.

Prvi protest „1 od 5 miliona“ u Kosjeriću i Ivanjici

Večears su po prvi put organozoavni su i protesti u Kosjeriću i Ivanjici. Skupilo se po nekoliko stotina građana, a zahtevi su: ostavka lokalne vlasti i predsednika Aleksandra Vučića. Građanima su se obratili predstavnici lokalnih građanskih udruženja, sa porukama: „Dosta smo čekali, izađi i bori se, budi slobodan!!"

Protest u Valjevu

Na protesnom skupu u Valjevu večeras se okupilo oko hiljadu i po građana, s tim što je ovoga puta bilo dosta mladih, studenata koji su za praznik pristigli kući iz Beograda i drugih univerzitetskih centara. Studenti su tokom šetnje predvodili kolonu i nosili transparent na kome je pisalo “Valjevo bez straha”

Sa govornice prisutnima se obratila Jasmina Bobovac, nekadašnja spikerka Radio Valjeva koja je sebe predstavila kao primaoca invalidske penzije, koja nije dovoljna da pokrije ni mesečne račune za komunalije.

Pošto je i ovoga puta govornica bila postavljena na Desankinom vencu, tik uz zgradu nekadašnjeg Radio Valjeva, Jasmine Bobovac je rekla da ta zgrada ima poseban značaj za nju ali da veruje i za sve građane Valjeva.

“Radio Valjevo danas služi isključivo da pljuje one koji misle svojom glavom i koji ne podržavaju u svemu aktuelna vlast”, poručila je sa govornice Jasmina Bobovac.

Organizatori su uz poziv sugrađanima da se pridruže večerašnjoj protestnoj šetnji naveli da su protesti način da se dostojanstveno iskaže nezadovoljstvo, otpor i zahtev za slobodom, za pravnom državom, za vladavinom prava.

Četvrti protest u Užicu

Na četvrtom protestu „1 od 5 miliona“ u Užicu govorili su novinar Srđan Škoro i Užičanin Mladen Stanić, student master studija na Filološkom fakultetu u Beogradu.

Škoro je okupljene Užičane, a bilo ih je oko 2.000, podsetio kakva je zemlja Srbija danas: „Oni koji trenutno vladaju Srbijom, nemaju ni časti ni vaspitanja, a ponajmanje znanja. Zato moraju da odu. Kad Vučić kaže kako poštuje Ustav, svi se smeju i pitaju da li je stavrno toliko poludeo. Kada Vučić priča o pristojnosti, pristojnim ljudima se diže kosa na glavi, kada govori o sprovedenim reformama i ugledu koji Srbija uživa u svetu, zahvaljujući njemu, iole pametni ljudi padaju u očajanju, dok pominje povećanu zaposlenost, nezaposleni se sve više primiču kontejnerima, kada poziva na dijalog koji je na svakom mestu ukinuo, misleći ljudi postaju depresivni, kada priča o tome kako ne utiče na medije, čestite novinare i urednika hvata panika, kada patetično govori da će raspisati izbore da od Srbije napravi normalnu zemlju, obavešteni znaju da pravih izbora dok je on na političkoj sceni, nikada neće biti. Ovaj narod više to ne može da trpi ! Zato tražimo pravdu na ulici, jer su institucije u Srbiji sve do jedne zgažene. Vi Užičani ste nekada bila prva oslobođena teritorija u Evropi. Želim vam da se što pre oslobodite ove naprednajčke pošasti“, rekao je Škoro u Užicu.

Na početku obraćanja sugrađanima student Mladen Stanić rekao je: „Na ovom istom mestu bio sam pre dvadesetak godina, tada na ramenima moga oca. Smenjivao se režim nalik ovom, a danas sam ja ovde da za dvadeset godina moje dete ne bi bilo na ovakvim protestima, i ovde sam jer želim da ostanem u Srbiji. Ali želi li ova i ovakva Srbija mene? Dragi moji Užićani, živite li vi u Srbiji koja je u suficitu, u potpunoj slobodi, uvažavanju i prospetitetu, ne, ne živite, ne živim ni ja! Ovo je zemlja koju vode oni koje još nije pustio fetiš prema ratu, a ako sa novinskih stranica ne vidimo pretnju ratom, onda vidimo anarhiju u svim oblastima, jer ovo je zemlja u kojoj je strah jedino što uspešno niče i održava akteuelnu vlast. Ovo je zemlja u kojoj možete da ubijete ženu da naplatnoj rampi i da za to ne snoste nikakve posledice.... Ipak ima nas koji verujemo u promene, i svakim danom nas je sve više. I uspećemo."

Protest se završio mirnom šetnjom glavnom ulicom i bez incidenata.

Pored toga, večeras je u organizaciji udruženja "Užička odbrambena liga” u kafeu u Ulici Kneza Lazara otorena izložba karikaturista Predraga Koraksića Koraksa i Dušana Petričića. Trajaće narednih deset dana.