Bivši čelnik FBI: Ministarstvo pravde razmatralo uklanjanje Trumpa iz kabineta

Andrew G. McCabe, bivši zamjenik direktora FBI-a, izjavio je u četvrak da su visoki zvaničnici Ministarstva pravde bili toliko uznemireni odlukom predsjednika Trumpa iz maja 2017. da otpusti Jamesa Comeya, direktora FBI-a, da su razmatrali da li da nagovore članove njegovog kabineta da povuku amandman 25 kojim bi Trump bio uklonjen s predsjedničke pozicije.

Zabrinutost oko predsjednikovih postupaka je također potakla McCabea da timu FBI-a koji je istraživao upletenost Rusije u američke predsjedničke izbore naloži da svoj rad proširi na istragu o tome da li je Trump opstruirao pravdu tako što je otpustio Comeya. Također su trebali ispitati da li je radio za Rusiju i protiv američkih interesa.

McCabe je svoje primjedbe iznio u intervjuu za emisiju "60 minuta", koja se treba emitirati u nedjelju. Sve u upriličeno povodom promoviranja njegove knjigu, memoara "Prijetnja: Kako da FBI zaštiti Ameriku u vrijeme terora i Trumpa" (The Threat: How the F.B.I. Protects America in the Age of Terror and Trump), koja će biti objavljena sljedeće sedmice.

Bivši zamjenik direktora FBI-ja, je rekao da je razgovarao sa Trumpom netom nakon što je Comey otpušten, i da se narednog dana susreo sa timom koji je bio zadužen za istraživanje ruske umiješanosti u izbore.

McCabe koji je nakon otpuštanja Comeya postao vršilac dužnosti direktora FBI -a, je rekao da je "ruski slučaj" želio ostaviti u sigurnim rukama i pobrinuti se da ne nestane bez traga, u slučaju kada bi i on bio uklonjen sa svoje pozicije, ili otpušten. McCabea je u martu 2018. godine otpustio Jeff Sessions, tadašnji državni tužitelj, pozivajući se na manjak nepristrasnosti.

Trump je već reagirao na intervju preko Twittera, napadajući McCabea i njegovu suprugu, koji su oboje česte mete Trumpovih tweetova.

Trump je napisao da se “osramoćeni vršitelj dužnosti direktora FBI-a” pretvara da je “jadni mali anđeo”, optužujući ga da je marioneta otpuštenog Jamesa Comeya. Također je napisao da je njegova žena primila novac od ljudi koji su vodili kampanju Hillary Clinton.

“McCabe je sramota za FBI i sramota za našu zemlju”, napisao je Trump.

Scott Pelley je u emisiji CBS .a, Ovo jutro (This Morning) izjavio da je McCabe potvrdio izvještaje New York Timesa o tome da je zamjenik glavnog tužitelja, Rod J. Rosenstein, predložio da nosi opremu za prisluškivanje tokom sastanaka sa Trumpom.

“Na sastancima u Ministarstvu pravde se razgovaralo o tome da li bi potpredsjednik i većina predsjedničkog kabineta mogli da se udruže u tome da uklone predsjednika SAD-a uz pomoć 25. amandmana”, izjavio je Pelley.

“To se dešavalo u periodu od osam dana nakon što je Comey otpušten, do momenta kada je Robert Mueller imenovan specijalnim savjetnikom. Osobe na najvišim pozicijama, zadužene za provedbu američkog zakona, pokušavale su smisliti šta da rade sa predsjednikom.”

McCabe i njegove bivše kolege su bilježili svoje interakcije sa Trumpom i zvaničnicima Ministarstva odbrane. Prema jednom od McCabeovih memoa, čiji je dio ustupljen New York Timesu, bivši FBI agent napisao je:

“Razgovarali smo o predsjednikovim kapacitetima i mogućnostima da bude uklonjen iz ureda prema amandmanu 25”, i da zamjenik glavnog tužitelja razmatra ovo pitanja, te da je ustanovio da bi za to bila potrebna “većina od 8 od 15 zvaničnika iz kabineta”. McCabe je dodao da je Rosenstein sugerirao da bi potencijalne pristalice ove ideje mogli biti glavni tužitelj, kao i direktor agencije za Domovinsku sigurnost.

Sam Rosenstein je međutim porekao izjave o prisluškivanju i amandmanu 25.

Jedan bivši zvaničnik Ministarstva pravde, koji je bio prisutan kad je Rosenstein predložio nošenje opreme za prisluškivanje, anonimno je izjavio da je ta primjedba bila sarkastična. No, McCabe kaže da se ideja iznova spominjala i bila shvaćena vrlo ozbiljno, kaže Pelley.

McCabe je jedina osoba koja je prisustvovala ovim sastancima, a koja je javno progovorila o njima.

U izjavi koja je objavljena jutros, nakon intervjua sa Pelleyem, glasnogovornica Ministarstva pravde izjavila je da se zamjenik državnog tužitelja ne slaže sa McCabeovom verzijom događaja i smatra je činjenično netačnom.

Ona je dodala da je Rosenstein "izjavio da na osnovu njegovih razgovora sa predsjednikom nema potrebe za pozivanjem na amandman 25, niti je zamjenik glavnog tužitelja bio u poziciji da se poziva na amandman 25.”