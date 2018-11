Brajović: Narušen dijalog vlasti i opozicije zbog slučaja Medojević

Politička situacija u Bosni i Hercegovini, te implementacija izbornih rezultata bile su glavne teme razgovora koje su u petak poslijepodne u Mostaru vodili predsjednici HDZ-a BiH i SDA, Dragan Čović i Bakir Izetbegović, najprije “u četiri oka”, a potom i kao čelnici visokih stranačkih delegacija.

Na konferenciji za medije nakon susretâ iza zatvorenih vrata, lider HDZ-a BiH Dragan Čović je rekao kako treba pokušati tražiti rješenja, koja bi trebala osigurati da se ne čeka dugo na implementaciju izbornih rezultata. On je iznio “jasan stav” HDZ-a BiH da žele razgovarati sa bošnjačkim partnerima “na način da vidimo neku europsku perspektivu ovog prostora, koja će u prvom tom elementu definiranja te europske agende imati prvu točku koja je ostala nepopunjena i zbog koje danas imamo problem – to je Izborni zakon”.



“Mi želimo da jednostavno osiguramo legitimnost, da se više nikada ne desi ono što se sad desilo, kad je u pitanju hrvatski član Predsjedništva i rasprave koje vodimo oko Doma naroda, i da to bude jedna stvar koju ćemo definirati kao broj jedan”, rekao je uz ostalo Čović.

On je istakao da je sa hrvatske i srpske strane u BiH definirano koji će biti predstavnici u vlasti, te da se očekuje tako nešto i sa bošnjačke strane. “Sasvim je svejedno ko je partner sa bošnjačke strane, koji god to bio blok. Ko je spreman prihvatiti europski put i legitimnost predstavljanja, za mene je bošnjački blok koji je zajedno sa nama. Ima prirodnijih partnera, s njim danas razgovaramo, međutim, ako ne ide Bože moj”, dodao je Čović.

Osvrćući se na tok formiranja vlasti nakon oktobarskih općih izbora, Čović je naglasio i da u pet kantona Federacije BiH “bez HDZ-a se ne može ništa napraviti”, te ni da u entitetu Federacija BiH “bez HDZ-a nema vlasti”.

Predsjednik SDA, Bakir Izetbegović je kazao kako je ta stranka dobila relativnu većinu bošnjačkog naroda, a HDZ apsolutnu većinu hrvatskog naroda, te “imamo obavezu, ja mislim, da idemo dalje zajedno”. On je rekao kako je u prošlom mandatu bilo nesporazuma, “momenata kada se nije sarađivalo”, ali generalno se može reći “da su ipak ove dvije stranke predstavljale taj spreg, koji je držao stabilnost u državi i koji je vukao naprijed”.

“HDZ ističe problem, kako oni kažu, izbora ‘legitimnih predstavnika’. Za SDA je generalno prihvatljivo sve i mora biti prihvatljivo sve što je bazirano na Ustavu BiH, Federacije, presudama Ustavnog suda, presudama suda u Strasbourgu, presudama Suda za ljudska prava, dakle ‘Sejdić i Finci’, ‘Zornić’, ‘Pilav’ i ostalo i naravno konvencijama Evropske unije. Na tim standardima i na tim dokumentima. Da li je to moguće uskladiti? Vrlo teško. Ali nije nemoguće. Evo Aprilski paket je, na primjer, davao rješenje, koje je poštovalo i građanski princip i ovaj etnički i pravilo jedan balans”, rekao je Izetbegović.

Obojica lidera su za početak naredne sedmice najavili razgovore sa predstavnicima drugih stranaka, a posebno sa “Bh. blokom”, kojeg čine SDP, DF i Naša stranka, a koje je Čović nazvao “klasičnim bošnjačkim strankama”.

“Mislim da bi ovaj ljevičarski blok mogao možda da pristupi sa više spremnosti na kompromis, sa više osjećaja za realnost i nadam se da će do takvog sazrijevanja doći u sljedećim sedmicama”, rekao je o narednim razgovorima sa BH blokom lider SDA Bakir Izetbegović.

(Mirsad Behram)