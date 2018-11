Ahmetspahiću pritvor od sedam dana

Predsednik SAD Donald Tramp nagovestio je da bi mogao da otkaže planirani sastanak s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom zbog krize oko zaplenjenih ukrajinskih brodova.

Tramp je u intervjuu za Vašington post, rekao da će dobiti "potpuni izveštaj" svog tima za nacionalnu bezbednost i da će taj izveštaj biti "odlučujući".

"Možda ne bude sastanka. Možda čak ne bude sastanka. Ne dopada mi se ta agresija. Uopšte ne želim takvu agresiju", rekao je predsednik SAD.

To je do sada najjača Trampova osuda događaja u Kerčkom moreuzu u nedelju, kada je ruska obalska straža zaplenila tri ukrajinska broda koja su pokušala da uđu u Azovsko more. Tramp u ponedeljak nije eksplicitno kritikovao Rusiju, već je to učinila američka ambasadorka u UN Niki Hejli. Pored Putina, Tramp na samitu G-20 tokom vikenda u Argentini treba da razgovara i sa liderima Kine, Nemačke, Japana, Južne Koreje, Turske, Indije, kao i Argentine.