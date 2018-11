Fabrici: Dijalog Beograda i Prištine potrebniji nego ikada

Festival prvoizvedenih predstava u Aleksincu, počeo je u četvrtak bez dve predstave iz najavljenog programa.

Dva dana pred početak festivala otkazana je predstava Beogradskog dramskog pozorišta "Utopljena duša", u kojoj jednu od glavnih uloga igra Sergej Trifunović, a zatim je, na dan otvaranja zamenjena i predstava “Crna kutija” predstavom “Derviš i smrt” .

Umetnički direktor festivala, Toma Trifunović, inače otac glumca Sergeja Trifunovića, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je od njega traženo da zameni predstavu navodno zbog sukoba interesa, ali da je pravi razlog to što u njoj igra baš Sergej.

„Ono što ja znam je da je Sergej Trifunović, kao takav, persona non grata i da on može da igra svuda, ali ne i u Aleksincu, ne zato što on ne može već zato što mu ne daju“, rekao je Trifunović.

On kaže i da je od predsednika festivalskog odbora dobio zahtev da predstavu „Utopljena duša“ skine sa takmičarskog dela programa i da samo dva dana pre početka festivala pronađe zamenu.

Predsednik festivalskog odbora Grujica Veljković rekao je da je tako odlučeno zato što je Sergejev otac umetnički direktor festivala, bez obzira na to što on nije član žirija i što ne odlučuje o dodeli nagrada.

„Počela su da se javljaju pravna tumačenja da tu možda ima sukoba interesa, iz razloga što su Toma i Sergej u srodstvu“, objasnio je Veljković.

Slobodan Ćustić, upravnik Beogradskog dramskog pozorišta kaže da pravno gledano sukob interesa postoji, ali da je trebalo odreagovati ranije.

„Sporno je to što je sve ispalo na brzinu. Da sam ja bio na Tominom mestu odabrao bih tu predstavu zato što je ona veoma dobra“, rekao je Ćustić koji je otvorio festival sa predstavom „Derviš i smrt“ koja je u revijalni deo programa uvrštena na dan otvaranja, nakon što je, kako je objašnjeno, zbog bolesti glumice iz zvaničnog takmičarskog programa otkazana predstava „Crna kutija“.

Zbog promena predstava gledaoci su vraćali karte. Sandra Marković zaposlena na biletarnici kaže su ljudi dolazili sa ljutnjom i negodovanjem.

Aleksinčanke Magdalena i Ana su želele da vide baš predstavu sa Sergejem Trifunovićem. „Ljubazna gospođa na biletarnici vraća novac, a nama je bila zahvalna što nismo vikale. Mi smo svesne da ona nije kriva. Pametno bi bilo da se predstave uopšte ne održe i da to bude opomena, ali znamo da se to neće dogoditi. Mi ćemo u znak protesta bojkotovati predstavu 27. novembra (kada je trebalo da se pojavi Sergej Trifunović)”, kaže Magdalena.

Osim publike reagovali su i umetnici pozivima na bojkot. Dramaturg Siniša Kovačević najavio je da će putem pošte vratiti nagradu koju je na ovom festivalu dobio pre dve godine, a oglasilo se i Udruženje dramskih umetnika Srbije koja ističe da je jedini razlog za otkazivanje "udvorički, politički, vanumetnički razlog onih koji su ovakvu odluku doneli".

Toma Trifunović je na pitanje novinara da li će ostati na mestu umetničkog direktora i selektora ovog festivala rekao da je on “star čovek”, da festivalu želi sve najbolje, ali da više nema snage da se “bori sa vetrenjačama“, a pogotovo da se bori sa, kako se izrazio, “nečijom glupošću”.

Umesto predstave “Utopljena duša” će, prema najavama, biti izvedena “Na tragu”, a na programu koji je napravljen pre dva meseca nalaze se još i predstave “Jami district”, po tekstu Milene Bogavac u režiji Kokana Mladenovića, zatim mjuzikl “Bolivud”, koji će izvesti glumci Narodnog pozorišta u Beogradu po tekstu i režiji Maje Pelević, “U čije ime” Narodnog pozorišta u Nišu za koji je tekst napisao Aleksandar Mihailović, a režirao Milan Karadžić, “Serbio, zemljo roda moga - Sterijin put u Srbe”, po tekstu Milovana Vitezovića i u režiji Bogdana Jankovića.

U čast nagrađenih na zatvaranju festivala 28. novembra, glumci Bitef teatra i Narodnog pozorišta iz Sombora izvešće komad “Kraljice” u režiji Branislava Trifunovića, po tekstu Darka Lukića.