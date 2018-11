Španjolski premijer u prvom posjetu Kubi

Drugooptuženi za organizaciju pokušaja terorizma i nasilnog rušenja vlasti u Crnoj Gori Vladimir “Popov” identifikovan je kao oficir Glavne obavještajne službe (GRU) Ruske Federacije pod pravim imenom Vladimir Nikolajevič Mojsejev (Vladimir Nikolaevich Moiseev), objavio je istraživački web sajt Bellingcat.

Vladimir Mojsejev je u sudskom procesu “državni udar” u Crnoj Gori optužen pod njegovim prikrivenim identitetom Vladimir Popov, za koga Specijalno tužilaštvo tvrdi da je zajedno sa Eduardom Šišmakovim i finansirao pokušaj puča, zajedno sa državljanima republike Srbije i dvojicom političara iz Crne Gore. Ruskim državljanima se sudi u odsustvu. Identitet Eduarda Šišmakova, takođe oficira ruske vojne obavještajne službe je otkriven ranije, iako se u dokumentima vodio kao Eduard Širokov.

“Druga osoba je crnogorskom Specijalnom tužilaštvu poznata pod lažnim identitetom Vladimir Popov. Pod tim imenom je on bio poznat Interpolu i drugim partnerskim agencijama u Evropi, kao što se može vidjeti iz sudskih spisa. Bellingcat i The Insider su u uspjeli da demaskiraju pravi identitet ‘Popova’. A to je Vladimir Nikolajevič Mojsejev potpukovnik ili pukovnik u ruskoj vojnoj obavještajnoj agenciji, koji je rođen 29.06.1980. istog datuma kao i fiktivni ‘Popov’”, navodi se u istraživačkom tekstu Bellincata i ruskog partnera The Insider.

Podsjetimo sajt Bellingcat i The Insider su nedavno objavili da su otkrili prave identitete dvojice Rusa (ljekara u GRU Aleksandra Miškina i oficira GRU Anatolija Čepige) koji su u Londonu pokušali da otruju bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja.

Za Popova/Mojsejeva se navodi da je regrutovan u GRU tokom studija, a da je između 2005. i 2009. bio premješten u Moskvu gdje je služio u vazduhoplovnoj jedinici Spetsnaz koja je 2008. godine djelovala u operacijama tokom rata između Rusije i Gruzije. 2009. godine Mojsejev je dobio novi identitet pod imenom Vladimir Popov. Kao i njegove kolege iz slučaja Skripalj (Čepiga i Miškin) Mojsejev postoji u ruskim bazama podataka sa dva paralelna identiteta, navodi se u tekstu.

U Višem sudu u Podgorici vodi se sudski postupak u kome su za “državni udar” optuženi ruski obavještajci Eduard Šišmakov i Vladimir Popov/Mojsejev, kao i više državljana Srbije i dio rukovodstva opozicionog Demokratskog fronta. Zvanična Rusija je do sada negirala bilo kakvo učešće ruskih obavještajnih službi u događaje u Crnoj Gori iz oktobra 2016. godine.

(Pripredio: Srđan Janković)