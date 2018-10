Novi incident migranata i policije na granici BiH i Hrvatske

Na Graničnom prelazu Velika Kladuša - Maljevac došlo je do novog naguravanja policije i migranata. Nema povrijeđenih pripadnika granične policije niti migranata, rekli su za Radio Slobodna Evropa u Graničnoj policiji BIH.

U blizini graničnog prijelaza Velika Kladuša - Maljevac od sinoć se nalazi grupa od oko 250 migranata i u nekolika navrata pokušali su proći policijski kordon što im je u jednom trenutku i pošlo za rukom i dio njih primakao se granici sa Hrvatskom.​

“S obzirom da je jedan dio migranata pokušao preći preko zelene granice i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske su se uključili na njihovom području da spriječe migrante da dođu na sam prijelaz. Sam prijelaz, odnosno to područje iza mosta je na teritoriji Republike Hrvatske”, navodi glasnogovrnica Granične policije BIH Sanela Duljković.

Na Međunarodnom graničnom prijelazu Velika Kladuša-Maljevac, prema njenim riječima, nema povrijeđenih službenika Granične policije ni migranata.

“Zabilježen je jedan incident, a to je pokušaj samopovrjeđivanja jednog migranta hladnim oružjem, koji je spriječen od strane policijskog službenika. Do sada nije bilo nekih značajnijih hitnih intervencija. Dio migranata je sjeo na most zbog čega je do daljnjeg onemogućen promet preko Međunarodnog graničnog prijelaza Velika Kladuša -Maljevac”, objašnjava Duljković.