Policija spriječila migranate da se primaknu granici BiH i Hrvatske

Granična policija Bosne i Hercegovine spriječila je oko 250 migranata da se primaknu granici BiH i Hrvatske u blizini graničnog prelaza Velika Kladuša Maljevac, rečeno je Radiju Slobodna Evropa u Graničnoj policiji BiH.

"Migranti nisu probili policijski kordon, nego su zaobišli pripadnike Granične policije BiH, ali su spriječeni u namjeri da se primaknu granici sa Republikom Hrvatskom", kazala je portparol Granične policije BiH Sanela Duljković.

Prema njenim riječima, migranti su nakon što su spriječeni da dođu do granice sjeli na most i blokirali saobraćaj, a granični prelaz uz Graničnu policiju BiH obezbjeđuje trenutno i MUP Hrvatske. "To je nonsens situacija, jer migranti ne mogu uću u Hrvatsku pošto nemaju potrebne dokumente", izjavila je Duljković za RSE.

Ranije je portparolka policije Unsko-sankog kantona Snježana Galić rekla za RSE da su migranti pokušali u dva navrata doći do hrvatske granice, ali su u tome spriječeni od policije Kantona i Granične policije BiH.