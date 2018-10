Vučić skeptičan u nameštanje utakmice Zvezde i PSG, ali će biti istrage

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u ponedjeljak da je vrlo skeptičan prema optužbama o navodnom nameštanju rezultata utakmice između Crvene zvezde i francuskog Pari Sen Žermena (PSG) u Ligi šampiona, ali da će državni organi ispitati svaku mogućnost i da će sarađivati sa Interpolom i francuskim istražnim organima na tom slučaju.

Frans pres je preneo u petak da je u Francuskoj otvorena preliminarna istraga zbog sumnje da je utakmica Pari Sen Žermena i Crvene zvezde 3. oktobra u Ligi šampiona bila nameštena, a posle pisanja Ekipa da je jedan rukovodilac beogradskog kluba uplatio u kladionici pet miliona evra na poraz Zvezde od pet golova razlike.

Nakon sastanka sa premijerkom, Vučić je rekao da misli da je to "još jedan od trikova", ali da je to samo njegovo mišljenje i da će biti kažnjen svako ko je eventualno učestvovao u bilo čemu nezakonitom.

"Ako je to neko učinio - biće najstrože kažnjen. Ali ja mislim da je to samo još jedan od trikova. O tom po tom", rekao je Vučić.

Povodom pisanja francuskog lista Ekip o navodnom klađenju čelnika Zvezde na poraz od pet golova razlike od PSŽ-a, Vučić je rekao da je srpska policija obaveštena od Interpola da se vodi postupak i da su sve informacije u Francuskoj i dodao da policija Srbbije danas očekuje da dobije određene informacije iz te zemlje.

"Da li će da ih isporuče, to ćemo videti", rekao je Vučić i dodao da to što je on skeptičan prema celoj priči ne znači da neće biti ispitana svaka mogućnost da se to desilo.

Predsednik je ponovio da će državni organi Srbije svakako ostvariti svaku neophodnu saradnju i sa Interpolom i sa francuskim državnim organima.

Fudbalski klubovi Crvena zvezda i Pari Sen Žermen odbacili su navode francuskog lista.