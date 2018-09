Peking: Provokativan prelet bombardera SAD

Kinesko Ministarstvo odbrane danas je osudilo nadletanje američkih bombardera B-52 nad Južnim i Istočnim kineskim morem i nazvao ga "provokacijom".

Pentagon je u sredu objavio da je više aviona B-52 ove nedelje učestvovalo u zajedničkoj operaciji s japanskim lovcima u Istočnom kineskom moru.

Neki od ovih bombardera su takođe preleteli "međunarodni vazdušni prostor" iznad Južnog kineskog mora.

"Uvek se odlučno protivimo provokativnom ponašanju američkih vojnih aviona u Južnom kineskom moru i nastavićemo da preduzimamo potrebne mere da se s tim efikasno suočimo", rekao je Ren Guoćijang, portparol kineskog minsitarstva odbrane na redovnoj konferenciji za novinare.

Kina polaže prava skoro na celo Južno kinesko more. Zemlje koje izlaze na to more (Filipini, Vijetnam, Brueni, Malezija) tvrde drugačije i svaka zemlja kontroliše više ostrva u tom moru.

Da bi naglasio svoje pravo Peking veštački jača više ostrvaca i grebena i na nekima psotavlja naoružanje.

U Istočnom kineskom moru Peking polaže prava na ostrva Diaoju, koja Japan zove Senkaku. Ta ostrva su trenutno pod kontrolom Tokija.

Pitanje suvereniteta nad tim ostrvima redovno se pokreće i narušava odnose dva suseda.

Da bi pružili otpor Kini u tim morima Vašington i njegovi saveznici redovno dovode ratne brodove ili bombardere i lovce blizu ostrva pod kontrolom Pekinga, nazivajući te operacije "slobodnom plovidbom".

Poslednjih dana, što se podudara sa uvođenjem novih američkih carina na kinesku robu u vrednosti od 200 milijardi dolara,

Peking je osudio američki plan za prodaju oružja Tajvanu, otkazao pristajanje američke mornarice u Hongkongu i opozvao kineski ratni brod u poseti SAD.