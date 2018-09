Vučić: Penzije svim penzionerima više od 8,8 do 13,2 odsto

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će posle ukidanja zakona o privremenom smanjenju penzija iz 2014. godine penzije svim penzionerima biti više nego pre smanjenja.

On je posle obilaska radova na dečjoj bolnici u Tiršovoj ulici u Beogradu novinarima rekao da će sve penzije u odnosu na one iz 2014. godine biti više od 8,8 do 13,2 odsto.

Vučić je rekao da oni koji kritikuju izmene zakona o penzijama i traže da se penzije vrate na nivo iz 2014. godine, traže da država ošteti 70 odsto ljudi, jer ljudima sa najnižom penzijom iznosi nisu bili smanjeni.

Na kritike da će posle zakonskih izmena svako ko poželi moći da smanjuje penzije prema sopstvenom nahođenju, Vučić je rekao da se novim zakonima država ne ograničava ni na koji način i da može da povećava penzije.

"Prvi put ću svim penzionerima, i to ne o državnom trošku, nego kao predsednik stranke koju vodim da napišem pismo, da im zahvalim na strpljenju i veri u svoju državu i svoje rukovodstvo", rekao je Vučić.

