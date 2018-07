Odana počast Bošnjacima stradalim u masakru u Kravici

Majke Srebrenice i Žepe te porodice žrtava genocida u Srebrenici obišle su danas Zemljoradničku zadrugu u selu Kravica gdje su pripadnici Vojske Republike Srpske u julu 1995. godine ubili 1.313 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Među njima je i Mustafa Đilović kojem su kosti smrskane, a glava odrubljena.

Đilović je brat Kade Hotić, potpredsjednice Udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa. Hotić svake godine dolazi na ovu lokaciju kako bi odala počast bratu, prenosi Klix.ba.

Kroz suze govori kako prisustvuje svakom ročištu na sudu u Beogradu gdje se vodi postupak protiv bivših pripadnika Specijalne brigade MUP-a Republike Srpske Nedeljka Milidragovića, Alekse Golijanina, Milivoja Batinice, Dragomira Parovića, Aleksandra Dačevića, Bore Miletića, Jovana Petrovića i Vidoslava Vasića, ali da se ročišta stalno odgađaju.



"Moj Mustafa je pokušao da se spasi i dođe do Tuzle. Presreli su ga s drugima i dovukli u ovaj hangar. Nagurali su ih i mlatili. Na njegovom tijelu nema nijednog traga od metka. Karlične kosti su smrvljene, a glava odsječena što znači da je mučen i zaklan. I sada na sudu, gdje Vojislav Šešelj redovno dolazi da podrži zločince, kažu da su se oni branili od muslimana i da su zato to uradili. Kako su onda njih osmorica preživjeli, a 1.313 muslimana je ubijeno", pita se Hotić.



Ističe kako su se porodice pouzdale da će sudovi procesuirati ratne zločine, ali da se Srbija i tamošnji sud nisu odrekli ratne politike.



"Ne znam koliko ćemo moći trpjeti to sve. Nismo nikada bile osvetnički raspoloženi niti smo ikome ikada prijetili, pogotovo ne nečijem djetetu, ali tražit ćemo pravdu dok smo žive. Neko mora odgovarati za sve zločine, pa i ovaj ovdje", kazala je Hotić.



Rukija Muharemagić, Kadina sestra, kazala je kako je Mustafa ukopan pored brata Ekrema. Plačući je rekla kako je njihova porodica ostala bez 30 muškaraca i dječaka.



"Najteže mi je bilo kada sam saznala da je Mustafa zaklan. Najgore je ovo traženje pravde, da neko odgovara za to. Uvijek se izvuku. Vjerujem u Boga i molim se da ih stigne makar Božija pravda", kazala je Rukija.



Podsjećamo, 13. jula 1995. godine, u poslijepodnevnim satima, između 1.000 i 1.500 muškaraca izvedeno je iz kolone koja se pokušala probiti do slobodne teritorije kroz šume u okolini Srebrenice do Tuzle. Odveli su ih u skladište u Kravici, gdje su bacali ručne bombe i pucali u njih, svjedočili su preživjeli pred Tribunalom u Hagu.