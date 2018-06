Beograd: Ponovno odgođeno suđenje za masakr u Kravici

Suđenje za zločine u selu Kravica kod Srebrenice, koje se odvija u Beogradu, odgođeno je ponovo, zbog zdravstvenog stanja jednog od optuženih.

Vijeće Specijalnog suda u Beogradu je naložilo da se odgodi suđenje osmorici bivših pripadnika Specijalne jedinice policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za zločine u Srebrenici zbog zdravstvenog stanja jednog od optuženih Dragomira Parovića.

Zbog nedolaska Parovića suđenje je odgođeno i u maju.

Predsjedavajuća sutkinja Mirjana Ilić je rekla na tom ročištu da ima informacije da zaštićeni svjedok 301, koji bi trebao dati iskaz u tom predmetu, primio prijetnje, zbog čega odbija da svjedoči. "On je rekao da ne želi da ga zovemo", navela je Ilić, prenosi Fena.

Nedeljko Milidragović, Aleksa Golijanin, Milivoje Batinica, Aleksandar Dačević, Bora Miletić, Jovan Petrović, Dragomir Parović i Vidosav Vasić optuženi su da su organizovali i učestvovali u strijeljanju više od 1.300 bošnjačkih civila u poljoprivrednom skladištu u selu Kravica blizu Srebrenice u julu 1995.

Ubistva u skladištu u Kravici su jedan od masakara koje su počinile srpske snage nakon pada Srebrenice u julu 1995., a koji su rezultirali smrću oko 8.000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Do sada je identifikovano više od 1.300 civila koji su masakrirani u Kravici.

Prethodno je Tužilaštvo BiH podiglo optužnice protiv Milidragovića i Golijanina za genocid, ali ih nije moglo uhapsiti jer su živjeli u Srbiji. Nakon što su 2013. Srbija i BiH potpisale protokol o saradnji u procesuiranju ratnih zločina, Tužilaštvo BiH je proslijedilo dokaze u Beograd.



Prema optužnici koju je podnijelo Tužilaštvo BiH, Milidragović, bivši komandir voda Centra za obuku Jahorina pri Specijalnoj brigadi policije Republike Srpske, i Golijanin, bivši zamjenik komandira voda u Centru za obuku Jahorina, počinili su genocid nad Bošnjacima iz Srebrenice u periodu od 10. do 19. jula 1995.



Međutim, srbijansko tužilaštvo je reklo da nije moglo dokazati optužbe za genocid koje su podnijeli tužioci iz BiH, pa je umjesto toga ove osobe optužilo za počinjenje ratnog zločina.

Uprkos presudama međunarodnih sudova, Srbija ne prihvata da su srebrenički masakri predstavljali genocid.



Predsjednik udruženja svjedoka i žrtava genocida Murat Tahirović kazao je za Balkansku istraživačku mrežu Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) da ima velike zamjerke na proces u Beogradu. Kazao je da se suđenje stalno odgađa i da ima informacije vezane za svjedoka pod psudonimom 301, koji se nalazi pod velikim pritiskom.

"To su informacije za samog prvog svjedoka koji je trebao da svjedoči u ovom predmetu. Mi znamo već duže vrijeme da se na njega vrši pritisak, čak je sutkinja danas rekla da je on u svojoj izjavi krim-policiji rekao da mu je neimenovani advokat rekao da on nije u obavezi da svjedoči, što vjerovatno ne stoji", rekao je Tahirović.