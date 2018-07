Đurić: Do večeras osloboditi Srbe uhapšene na Kosovu

Direktor kancelarije Vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić zatražio je hitno oslobađanje pet osoba srpske nacionalnosti, za koje Radio Slobodna Evropa nezvanično saznaje da su uhapšeni pod sumnjom da su vršili pritisak na pripadnike Bezbednosnih snaga Kosova da ih napuste, te upozorio da u suprotnom neće biti dijaloga Beograda i Prištine.

Policija Kosova u utorak ujutro je u regionu Gnjilana uhapsila pet osoba srpske nacionalnosti "pod osnovanom sumnjom da su uključeni u delatnosti protiv ustavnog poretka i bezbednosti Republike Kosova", a po nalogu nadležnog suda u Gnjilanu i nakon istraga relevantnih policijskih jedinica.

Đurić je kazao da su uhapšeni načelnik kosovsko-pomoravskog okruga Radovan Stojković, direktor filijale Nacionalne službe za zapošljavanje Jovan Denić, pripadnik Vojske Srbije koji radi u Vranju Nenad Stojanović, te braća Aleksandar i Predrag Đorđević, jedan aktivni, a drugi penzionisani pripadnik MUP-a Srbije koji rade na području centralne Srbije, a žive na Kosovu.

Đurić je izjavio da su uhapšeni "jer su se usudili da kažu da su protiv Bezbednosnih snaga Kosova", te zatražio da budu oslobođeni do utorka uveče.

"Ukoliko ovi ljudi, koji su časni, pošteni i slobodni građani Srbije, čiji je jedini greh to što su počinili valjda verbalni delikt, pa nisu hteli da prihvate ili podrže formiranje tzv. Vojske Kosova ili su javno ispoljili svoje protivljenje, ukoliko ovi ljudi ne budu najhitnije oslobođeni, ukoliko do večeras ne budu oslobođeni, naša poruka je da dijaloga neće biti, i neće ga biti za dugo, dugo vremena. To je i poruka predsenika Vučića", kazao je Đurić.

On je dodao da je ovo i odgovornost Evropske unije i visoke predstavnice EU Federike Mogerini, koja je bila i "garant dogovora sa Albancima da ovakvih akcija neće biti".

Dodao je da je o svemu obavestio EU, ali da još nema odgovora.

Kako je istakao, "napad se desio suprotno svemu što je dogovoreno na sastanku predsednika Aleksandra Vučića i Hašima Tačija".

Policija Kosova u saopštenju je demantovala navode pojedinih medija iz Srbije da se sprovodi policijska akcija protiv bivših pripadnika Bezbednosnih snaga Kosova, dodajući da su to samo spekulacije.

Dodaje se da se akcija nastavlja u saradnji i koordinaciji sa pravosudnim organima.