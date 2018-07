EU upozorila Trampa na posledice uvođenja taksi na automobile

Evropska unija kritikovala je danas administraciju američkog predsednika Donalda Trampa zbog razmatranja mogućnosti uvođenja taksi na uvoz automobila, navodeći da bi to moglo dovesti do uzvratnih mera na svetskom nivou za američke proizvode u vrednosti od 300 milijardi dolara.



Portparol Evropske komisije Margaritis Skinjas rekao je danas da američko proučavanje mogućnosti uvođenja taksi na automobile "nema legitimetet, osnovu i krši međunarodne trgovinske propise", isto kao i prošlomesečno uvođenje američkih taksi na uvoz čelika i aluminijuma.



On je rekao da evropski proizvođači automobila stvaraju više od pola miliona radnih mesta u SAD.



EU je poslala komentare SAD o tome da li uvoz automobila predstavlja dovoljnu pretnju američkoj nacionalnoj bezbednosti da opravda uvođenje taksi, uključujući i procenu ekonomskog efekta takvih taksi.



Predsednik SAD Donald Tramp naveo je zabrinutost za nacionalnu bezbednost kao razlog za uvođenje taksi na čelik i aluminijum. Kao uzvratnu meru, EU, Meksiko, Kanada, Turska i Indija uveli su namete na uvoz američkih proizvoda.