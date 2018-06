Bela kuća: EU pokušava da kazni američke radnike

Evropska unija (EU) "pokušava da kazni" američke radnike uvođenjem carine na uvoz robe proizvedene u SAD, izjavila je danas portparolka Bele kuće Sara Hakabi Sanders.



Sander je to rekla na pitanje novinara o reakciji američkog predsednika Donalda Trampa na odluku američkog proizvođača motora Harli-Dejvidson (Harley-Davidson) da prebaci proizvodnju svojih motora namenjenih za izvoz van SAD da bi izbegao evropske uvozne takse, koje je Brisel uveo kao uzvratnu meru na američke namete na čelik i aluminijum.



Sanders je optužila EU da je u više navrata pokazala "nepoštenu trgovinsku praksu" i da je Tramp rekao "što je mnogo, mnogo je".



Evropska unija je uvela carine od 25 odsto na niz američkih proizvoda od putera i kikirikija, do burbona, farmerki i motocikala, kao odgovor na to što su SAD uvele takse od 25 odsto na čelik i 10 odsto na aluminijum iz EU.