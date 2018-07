Zaev pozvao opoziciju da zajedno rade na putu za EU

Premijer Makedonije Zoran Zaev pozvao je u ponedeljak opoziciju da se zajedno "raduju" zbog dobijanja datuma za pregovore o članstvu u Evropskoj uniji.



On je, odgovarajući na poslanička pitanja u Sobranju, rekao da je to što će 17. jula početi "skrining"(pregled) dokaz da je dobijen datum za početak pregovora, što opoziciona VMRO DPMNE danima osporava.



"Pozivam vas da se radujemo lepoj vesti. Makedonija je dobila datum za pregovore: u junu 2019. Lepo je nekada da se zajedno radujemo pozitivnim odlukama za Makedoniju. Degutantno je do dan-danas da se negira činjenica da je Makedonija dobila datum za pregovore", rekao je Zaev.



Makedonski premijer je rekao i da je komesar EU Johanes Han javno potvrdio da je Makedonija dobila datum, kao i da će uskoro posetiti tu zemlju.



Dokaz da je datum dobijen je, dodao je Zaev, i to što se Evropski savet više neće vraćati na Makedoniju da bi utvrđivao datum za pregovore.



"Konačno, fokus opozicije treba da bude usmeran na to da li će Makedonija nabolje moguće koračati u pripremnoj fazi 'skrininga' i pregovaračkog okvira, da bi u junu otvorila prva poglavlja pregovora", rekao je Zoran Zaev.



Evropska unija je početak pregovora u julu 2019. uslovila realizacijom Dogovora sa Grčkom, prema kojem bi do kraja godine ime države Makedonija trebalo da bude promenjeno u Severna Makedonija, kao i vidljivim rezultatima u reformi administracije, sudstva i obaveštajnih službi.