Ostavka ambasadora SAD u Estoniji zbog komentara Trampa o EU

Američki ambasador u Estoniji objavio je da je podneo ostavku zbog komentara predsednika Donalda Trampa o Evropskoj uniji i zbog odnosa Vašingtona prema saveznicima u Evropi, prenela je iz Helsinkija agencija AP.



"Kada predsednik kaže da je EU 'uspostavljena tako da koristi Sjedinjene Države, da napada našu kasicu-prasicu' ili da je 'NATO loš koliko i NAFTA (Severnoamerički trgovinski sporazum)', to ne samo što je činjenično pogrešno, već mi dokazuje da je vreme za odlazak", napisao je ambasador Džejms Melvil na "Fejsbuku".



Melvil, viši diplomata SAD, s 33 godine karijere u Stejt departmentu, od 2015. godine je bio američki ambasador u Estoniji, članici NATO.



Agencija AFP je javila iz Vašingtona da je Melvil odlučio da ubrza svoj odlazak u penziju, dok je Ambasada SAD u Estoniji navela da on odlazi po isteku svog mandata krajem jula.



"Tokom služibepod šest predsednika i 11 državnih sekretara, nisam ni pomišljao da ču stiči do ovoga", dodao je Melvil na "Fesjbuku".



AFP prenosi da je Televizija CNN javila da je i visoka zvančnica Stejt departmenta, Suzan Tornton, zadužena za Aziju, odlučila da se povuče s dužnosti.