Srbija zbog direktive EU mora da uvede mobilna plaćanja

Srbija će narednih godina zbog direktive Evropske unije morati da uvede mobilna plaćanja iako još nije njen član, rečeno je danas na panel diskusiji u norveškoj ambasadi.



"Način plaćanja i pružanje finansijskih usluga širom Evrope, izmenjeni su kao posledica Revidirane direktive o platnim uslugama (PSD2), usvojene u EU početkom godine, a to će se dogoditi i u Srbiji", rekao je izvršni direktor norveške fintek kompanije Auke Daniel Doderlajn na panelu "Mobilna plaćanja u Srbiji – prošlost, sadašnjost i budućnost", prenosi Beta.



Ova direktiva omogućava trećim licima da pružaju finansijske usluge, bilo da su to fintek kompanije ili giganti kao što su Gugl, Epl, Fejsbuk i Amazon.



Doderlajn je rekao da će po toj direktivi banke morati da trećim licima dopuste pristup računima klijenata kroz aplikacione programske interfejse (API) i omoguće i da uobliče finansijske usluge zasnovane na podacima i infrastrukturi banaka. To će, prema njegovim rečima, morati da se primenjuje najkasnije od septembra 2019. godine, kada će Regulativni tehnički standardi (RTS) za PSD2 stupiti na snagu.



Direktor Digitalnog centra u Adiko banci Srđan Novaković istakao je da su tržišta Srbije i regiona spremni za promene koje donose mobilna plaćanja.



"Klijenti će to prihvatiti, ali nije reč samo o klijentima, već i o prodavcima, velikim igračima, kao i bankama koje moraju da se udruže i lansiraju najbolju, jednu mobilnu aplikaciju koja će biti prihvatljiva klijentima", rekao je Novaković.



Dodao je da je to izvodljivo i da "moramo da budemo brzi jer klijenti žele da imaju jednostavno rešenje direktno na mobilnom telefonu, pre no da koriste platne kartice".



Direktorka Odeljenja za multichannel marketing u Inteza banci Zorana Branković rekla je da za mobilna plaćanja postoji volja banaka, kao i Narodne banke Srbije i klijenata.



"U naredne tri do četiri godine imaćemo potpuno drugačiju situaciju u bankarstvu i plaćanjima u našoj zemlji", rekla je Brankovićeva.