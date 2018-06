Tuzlanski kanton: 800 ljekara najavilo da će u utorak dati otkaz

Zdravstveni sistem u Tuzlanskom kantonu (TK) je pred kolapsom i s obzirom na to da nisu uspjeli dobiti reprezentativnost, kao ni kolektivni ugovor, blizu 800 ljekara koji su članovi Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK sutra će dati otkaze u zdravstvenim ustanovama u kojima rade.

"U svim zdravstvenim ustanovama u TK se obavljaju posljednje pripreme za podnošenje individualnih otkaza doktora medicine i stomatologije. Postoji jedan spisak na kojem su se potpisale kolege koje su se izjavom obavezale da će sutra dati otkaz", kazao je u razgovoru za portal Klix.ba Admir Suljić, predsjednik Štrajkačkog odbora Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK.

On je istakao i da je nevjerovatan odnos Kantonalne vlade na čelu s premijerom Jakubom Suljkanovićem prema ljekarima.



"Stanje je haotično, a odnos Vlade TK je nevjerovatan. Mi ne tražimo ništa drugo osim onoga što su dobili ljekari u drugim kantonima, a to je reprezentativnost i potpisivanje kolektivnog ugovora. Ljekari i stanovništvo će se maltretirati i zdravstveni sistem će se uništavati sve dok kanton bude štitio monopol Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu TK. Sve ovo se dešava zbog toga. Ne mogu da vjerujem da jedna tako ozbiljna institucija može razmišljati na takav način", kaže nam ogorčeno Suljić.



Prema trenutnim informacijama, blizu 800 ljekara medicine i stomatologije sutra će dati otkaze, a on podsjeća da se već dvije sedmice ljekari nalaze u generalnom štrajku u svim ustanovama u TK, izuzev u Univerzitetskom kliničkom centru (UKC) i Domu zdravlja u Tuzli te Općoj bolnici u Gračanici i Domu zdravlja u Banovićima, gdje su nadležni sudovi zabranili iskazivanje nezadovoljstva na ovakav način.



"Vlada TK nas je pokušala 'ugušiti' putem sudova, a mi se borimo samo za čast i slobodu i samo želimo da nas uvaže kao socijalne partnere. Kada je riječ o kolektivnom ugovoru, mi smo dogovorili 99 posto stvari, nama materijalna strana svega ovoga nije bitna. Udareno nam je na čast i to nećemo dozvoliti", naglasio je Suljić.

Suljić je ranije izjavio da svi ljekari koji se nalaze u ovom sindikatu, a zaposleni su u tuzlanskom UKC-u, sutra neće podnijeti otkaze zbog straha koji im zadaje menadžemnt ove zdravstvene ustanove.