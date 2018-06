Izetbegović: Pred izbore ćemo se razići s nekim ljudima

Predsjedavajući Predsjedništva BiH i predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović najavio je nastavak "čišćenja" kadra unutar SDA, a koje bi, prema njegovim riječima, trebalo početi pred oktobarske izbore, prenosi Klix.ba.

Izetbegović je u intervjuu za MTV Igman komentarisao pregovore o izmjenama Izbornog zakona BiH. On je rekao kako se boji da lideri političkih stranaka i nakon pregovora s ekspertima Venecijanske komisije neće uspjeti postići sporazum o izmjenama izbornog zakonodavstva BiH.



"Radi se o sudaru dva principa. Jedan je bazični demokratski princip, princip na kojem počiva demokratija Evrope. To je da svaki čovjek ima pravo da se kandiduje za šta god hoće i glasa za koga god hoće. To potvrđuju presude Suda u Strazburu, a koje se odnose na presude Sejdić-Finci, Pilav, Zornić i tako dalje. Mi moramo provesti te presude i one garantuju tim ljudima upravo ta prava", kazao je Izetbegović.



Istakao je da je stav HDZ-a potpuno oprečan i da je HDZ uvjeren kako Hrvati moraju imati ekskluzivno pravo da budu birani od Hrvata. Kako kaže, zbog HDZ-ove nepopustljivosti čini se nemogućim da nađe čak i srednje rješenje.



On je rekao da će kočničari na evropskom putu kroz novu Strategiju Evropske unije imati probleme pojašnjavajući kako su kočničari oni koji slave, glorifikuju i odlikuju ratne zločince. Istakao je da bi HDZ i SNSD u tom kontekstu mogli imati problema s Evropskom unijom.



Izetbegović je situaciju u regionu opisao kontroverznom i dvoličnom dodajući kako susjedne zemlje imaju ignorantski odnos prema BiH.