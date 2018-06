Skat: EU treba da nastavi da vodi dijalog Beograda i Prištine

Uključivanje SAD u dijalog Beograda i Prištine zavisiće od "drugih" faktora, izjavio je danas američki ambasador u Beogradu Kajl Skat i naglasio da je njegova zemlja zadovoljna kako Evropska unija vodi dijalog.



"Dijalog treba da bude dogovor izmedju Beograda i Prištine. EU vodi taj dijalog i mi smo srećni zbog toga i mislimo da tako treba da ostane", rekao je Skat novinarima u Beogradu.

On nije želeo da odgovori od kojih to faktora zavisi uključivanje SAD u dijalog, ali je dodao da cela međunarodna zajednica treba da ima ulogu u tom procesu.



"Cela međunarodna zajednica ima ulogu u ovome, jer mi hoćemo da podržimo mir i stabilnost u regonu", istakao je Skat.



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je izjavio da ne može doći do realnog rešenja pitanja Kosova, bez uključivanja Rusije i SAD.