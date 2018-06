SNS predložila Zorana Radojičića za gradonačelnika Beograda

Gradski odbor Srpske napredne stranke (SNS) odlučio je u ponedjeljak da za gradonačelnika Beograda predloži hiruga i direktora Dečje bolnice u Tiršovoj Zorana Radojičića koji je bio nosilac njihove liste na izborima u martu.



"Velika mi je čast i zahvaljujem se na ukazanom poverenje. Jasno mi je da imam težak i odgovoran zadatak, ali se radujem tom zadatku", rekao je Radojičić na konferenciji za novinare.



Predsednik Gradskog odbora SNS-a Nebojša Stefanović rekao je da je Radojičić jednoglasno podržan na sednici, jer je to čovek koji ima veliko poverenje građana, a koji se iskazao kao dobar menadžer Dečje bolnice.



"Radojičić je neko ko je bio prvi na listi i to je čovek koji je svoj život posvetio brizi prema ljudima", rekao je Stefanović i dodao da je njegovim kandidovanjem SNS pokazuje poštovanje prema gradjanima.



On je dodao da "razvoj Beograda neće stati" i da svako na funkciji mora da pokazuje jasne rezultate koji će biti predstavljeni ljudima.



Stefanović je rekao da je Radojičić odgovoran čovek koji ima "jasnu misiju šta treba uraditi da Beograd napreduje i da Beograđani u svih 17 opština osete boljitak".



Upitan ko će biti zamenik gradonačelnika i da li će tu funkciju preuzeti aktuelni gradski menadžer Goran Vesić, Stefanović je rekao da će u sredu, 8 juna biti održana još jedna sednica GO SNS na kojoj će se utvrditi konačna lista.



Stefanović je rekao da će Radojičić imati dobar tim ljudi, koji će neumorno raditi na izvršenju svih zadataka.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da niko nema pravo da bude nezadovoljan izborom hirurga i direktora Dečje bolnice u Tiršovoj Zorana Radojičića za gradonačelnika Beograda, za koga je rekao da je dobro rešenje.

On je to rekao odgovarajući na pitanje da li su predlogom Radojičića za gradonačelnika nezadovoljni sadašnja predsednica opštine Savski venac Irena Vujović i bivši gradonačelnik Siniša Mali.



"Ja koliko znam nije bilo nikakvih problema za njegov izbor. Siniša, jesi li ti negde kukao?", upitao je Vučić ministra finansija Sinišu Malog na predstavljanju jeftinih stanova u Zemunu i dodao: "Možda i jesi, ali sad nećeš da kažeš".



Vučić je rekao da Irena Vujović nema razloga da bude nezadovoljna, jer je ona važna osoba za SNS koja treba da usavrši odredjena znanja.



"Zoran Radojičić je bio prvi na listi i on je dobro rešenje za sve građane", kazao je Vučić i dodao da Beograd mora da se "radi i gradi".



Predlog da Radojičić bude gradonačelnik gradski odbornici treba da potvrde na sednici 9. juna.