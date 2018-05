Reporteri bez granica osudili insceniranu smrt Babčenka

Predsednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani i portparolka visoke predstavnice EU Federike Mogerini izjavili su danas da su s "olakšanjem" primili vest da je novinar Arkadi Babčenko živ, pošto su prethodno osudili njegovo ubistvo kada su to objavile ukrajinske vlasti.



Šef Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) Vasilij Gricak je na današnjoj konferenciji za novinare, na kojoj se neočekivano pojavio i Babčenko, kazao da je smrt novinara bila inscenirana i da je cilj operacije bio da se uhvate oni koji su planirali da ga ubiju.

Ukrajinska policija je juče saopštila da je Babčenko, oštar kritičar politike Kremlja, umro na putu do bolnice pošto je u svom stanu pogođen višestrukim hicima u leđa.



Antonio Tajani i Maja Kocijančič portparolka Mogerinijeve su preneli preko svojih Tviter naloga da su s olakšanjem primili vest da je Babčenko živ.



Tajani i Kocijančić su ranije, na vest o ubistvu ruskog novinara, osudili taj "kukavički zločin" i zatražili brzu i transparetnu istragu.



Organizacija Reporteri bez granica (RSF) danas je kritikovala insceniranje smrti novinara Arkadija Babčenka od strane ukrajinskih službi navodeći da je to "za žaljenje".



To što se novinar pojavio živ i zdrav jeste "veliko olakšanje" ali je "za žaljenje da su se ukrajinske službe igrale s istinom bez obzira kakav im je bio motiv", rekao je generalni sekretar RSF-a Kristof Deluar.



Deluar je ocenio da se time ne unapređuje sloboda medija.



"Dovoljno je jedna simulacija da se baci senka na sve slučajeve političkih ubistava", dodao je Deloar. On je rekao da je ovde bila na delu "laž države ma koliko ona kratko trajala".



Ukrajinske bezbednosne službe su navele da su zahvaljujući toj operaciji uspele da razotkriju jednu ciničnu provokaciju, odnosno ubistvo Babčenka i da privedu organizatora.



Insceniranje smrti novinara Arkadija Babčenka da bi se razotkrio navodni pokušaj njegovog ubistva ima presedan u istoriji, 1982. u Francuskoj, rekao je jedan stručnjak za agenciju Frans pres.



Radi se o slučaju Virdžila Tanasea, rekao je Erik Denese, direktor francuskog Centra za istraživanje obaveštajnih pitanja (CF2R).



Tanase je bio rumunski izbeglica u Francuskoj koga su rumunske bezbednosne službe, čuveni Sekuritate, htele da eliminišu i koga je francuska bezbednosna služba DST zadužena za kontrašpijunažu u Francuskoj sakrila neko vreme predstavljajući da je on mrtav, rekao je taj stručnjak.



Francuski DST je držala Tanasea 1982. na skrivenom mestu tri meseca, a njegova žena koja nije bila upućena u plan je prijavila njegov nestanak. Prevaru je otkrio dnevnik "Mate3n de Pari" (Le Matin de Paris) i ubrzo zatim se Tanase pojavio i održao konferenciju za novinare. Tanase danas ima 72 godine živi u Francuskoj gde radi kao romanopisac, dramaturg i reditelj.