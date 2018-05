Makron predlaže reformu Svetske trgovinske organizacije

Francuski predsednik Emanuel Makron predložio je danas pokretanje međunarodnih pregovora za reformu Svetske Trgovinske organizacije do sastanka grupe G20 u Argentini krajem godine, prenosi Beta.



"To je trenutak kada treba da pokrenemo to pitanje", rekao je Makron u govoru na otvaranju godišnjeg sastanka Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) u Parizu.



Njegov predlog dat je dva dana pred moguću američku primenu kaznenih taksi na uvozni čelik i aluminijum.



"Pretnje trgovinskim ratom ništa neće rešiti. Za nas je trgovinski rat uvek rat u kome svi gube. Gube naše industrije, naši poljoprivrednici, naši potrošači", rekao je Makron.



On je rekao da je izazov da se nađe kolektivni dogovor", i snažno se založio za jaki multilateralizam.



"Jedino jedna reformisana Svetska trgovinska organizacija može da nam pruži takav okvir. Predlažem pregovore o reformi STO u kojima će od početka učestvovati SAD, EU, Kina i Japan i koja bi brzo bila proširena na zemlje G20 i na OECD", rekao je on.

Francuski predsednik je rekao da bi trebalo brzo zajedno da dođu do dijagnoze o tome šta ne funkcioniše u sadašnjem sistemu i izrazio nadu da će na sastanku G20, razvijenih zemalja i zemalja u brzom razvoju, krajem godine u Buenos Ajresu moći da bude izradjena prva mapa puta.



Anhel Gira, generalni sekretar OECD-a založio se da se izbegne eskalacija komercijalnih tenzija iako je moguće da će SAD već od petka primeniti takse od 25 odsto na uvezeni čelik i 10 odsto na uvezeni aluminijum.