Hrvatska predsjednica traži zajedničku sjednicu vlade o demografiji

Predsjednica Republike Hrvatske, Kolinda Grabar Kitarović, službeno je poslala dopis za zajedničkom sjednicom Vlade.

Predsjednica je službeni dopis poslala premijeru Andreju Plenkoviću, a u njemu traži zajedničku sjednicu Vlade na temu demografije.

Iz Vlade su potvrdili da je dopis predsjednice stigao, ali i kazali da ga premijer još nije stigao vidjeti, javlja N1.

Hrvatska predsjednica je nakon sastanka Vijeća za nacionalnu sigurnost komentirala i zajedničku sjednicu Vlade, koju je predložila premijeru.



"Načelno smo razgovarali, predložila sam sjednicu vlade. To je bilo u uvjetima kad smo razgovarali o Agorkoru. Zaista bih voljela da to napravimo u sinergiji jer je demografija ključno pitanje gdje se ne možemo razilaziti. Voljela bih da ta mjera bude jedan od doprinosa snažnoj razvojoj strategiji jer to demografska strategija jest. Ne možemo se ograničiti samo na populacijske mjere", kazala je.



Istu je temu komentirao i premijer.

"Demografska pitanja su važna. Razmatrat ćemo tu temu. Kad dođe vrijeme o tome ćemo govoriti", rekao je na pitanje je li s predsjednicom na sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost (VNS-a) razgovarao o njezinu prijedlogu za održavanjem zajedničke sjednice Vlade posvećene demografskim pitanjima.