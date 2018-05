Era Istrefi peva zvaničnu pesmu svetskog prvenstva u Rusiji

Svetska fudbalska federacija FIFA objavila je zvaničnu pesmu Svetskog prvenstva u Rusiji koje počinje juna 2018. Pesmu ‘Live it up’ izvodi Niki Džem (Nicky Jam) sa Vil Smitom (Will Smith) i kosovskom pevačicom Erom Istrefi.

“Kompozicija Diplo-a koja sledi korake pesme ‘We are one” u izvođenju Pitbulla i “Waka Waka” u izvođenju Šakire (Shakira), obećava da će napuniti stadione širom Rusije i uz veselu atmosferu okupiti fanove”, stoji na veb stranici FIFA-e.

Era Istrefi je rođena 1994. u Prištini. Postala je popularna nakon što je izdala singl "Mani për money" 2013.

Međunarodnu slavu međutim doneo joj je singl “Bonbon” iz 2016. koji ima preko 500 miliona pregleda na Youtube-u.