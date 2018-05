Brno: Demonstranti pokušali da upadnu na Frljićevu predstavu

Grupa od oko 20 demonstranata pokušala je sinoć da upadne na predstavu hrvatskog reditelja Olivera Frljića "Izopštenje" sa kojom Teatar povšehni iz Varšave gostuje na pozorišnom festivalu Teatar u svetu u Brnu na jugu Češke.

Demonstranti su pokušali i u hotelu da nadju glumce Mladinskog gledališča iz Ljubljane koji će u subotu izvesti Frljićevu predstavu "Naše nasilje, vaše nasilje".

"Izopštenje", koje je u Poljskoj izazvalo velike proteste zbog goruće teme zataškavanja pedofilije u Rimokatoličkoj crkvi i scene oralnog seksa sa lutkom voljenog poljskog pape pokojnog Jovana Pavla II, Teatar povšehni već je izvodio u pretežno ateističkoj Češkoj bez ikakvih protesta, ali sada je na udaru zbog druge Frljićeve predstave "Naše nasilje, vaše nasilje" kada se pročulo da je u njoj scena u kojoj Isus siluje muslimanku.

Pozorište Husa na provazku, u kojem je sinoć poljski ansambl izveo "Izopštenje" vanredno je angažovalo obezbedjenje koje nije dozvoljavalo da se unesu veće tašne u salu a demonstranti nisu pušteni da udju, javljaju danas češki mediji.

"Rekli su da festival žele da otvore za diskusiju pa smo išli da diskutujemo. A oni su se zaključali, dok smo mi pevali lepe crkvene pesme. Pa smo otišli u hotel Slavija u posetu tim muslimanskim glumcima koji će u subotu igrati u toj perverziji. Sakrili su se", naveli su na Fejsbuku demonstranti na njihovom profilu Pristojni ljudi.

Nekoliko protesta protiv gostovanja Frljićevih predstava najavljeno je za subotu kada će slovenački glumci izvesti predstavu "Naše nasilje, vaše nasilje", na peticiji da se zabrani gostovanje Mladinskog gledališča u Brnu jer vredja osećanja vernika i navodno pojačava rizik terorističkog napada na Češku prikupljeno je 7.000 potpisa.

Protestovali su i neki lokalni političari a predstavu je kao svetogrdje osudila i Češka katolička crkva.

"U doba komunista sam kao hrišćanin doživeo mnogo uvreda i ruganja. Ali rugati se Isusu, to je već drugi nivo. To ni komunisti ne bi sebi dopustili. Nisam jedini kome takve istorijske nepravde smetaju. Odbijamo optužbe Narodnog pozorišta u Brnu da pokušavamo da uvedemo nedopustivu cenzuru. Cilj predstave po mom mišljenju jeste da poremeti mir u društvu", kazao je za češki tabloid Blesk Jan Rozek koji organizuje proteste protiv Frljićevih predstava.

Rozek i aktivisti podneli su čak 10 krivičnih prijava a zatražili su i od suda da zabrani da se ta predstava ikada izvede u Brnu i da hitno donese privremenu meru kako bi se sprečila subotnja premijera na festivalu, što je regionalni sud u Brnu odbio, saopštila je portparolka suda Eva Zigmundova.

"To je tip teatra koji je kod nas malo poznat. Scenski esej, razmišljanje o velikoj temi kao što je sudar hrišćanske i muslimanske civilizacije, režiser Frljić sve stavlja u provokativan kontekst. Jedan lik predstavlja jednu kulturu, drugi drugu. To da su obe kulture u nekom nasilnom odnosu, to je tema predstave", kazao je povodom prvih protesta prošlog meseca upravnik Narodnog pozorišta u Brnu i direktor festivala Martin Glaser.

Dok u protestima u Poljskoj protiv Frljićevog "Izopštenja" preovladjuju uvredjena osećanja rimokatoličkih vernika da se Frljić ruga njihovim simbolima i poljskom narodu, u Češkoj je gnev izazvao provokativni način na koji predstava "Naše nasilje, vaše nasilje" zadire u strahove Čeha.

Te strahove često podstiču i zvaničnici na čelu sa predsednikom Milošem Zemanom da je migraciona kriza organizovana najezda islama na hrišćansku Evropu a izbeglice Trojanski konj koji će otvoriti vrata šerijatskom pravu u Češkoj ako primi više od 12 muslimanskih izbeglica - koliko je primila do sada.

Aktivisti iz peticije proširili su glasine da su u ansamblu Mladinskog gledališča iz Ljubljane glumci isključivo muslimani, a sinoć su demonstranti došli u hotel da traže te "muslimanske" glumce i poručili im na društvenim mrežama da ljudi u Brnu ne žele da im izvedu predstavu "Naše nasilje, vaše nasilje".