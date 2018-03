Zaev: Odluka Ivanova je kukavičluk i flagrantno kršenje Ustava

Premijer Makedonije Zoran Zaev ocenio je danas da je odluka makedonskog predsednika Đorđa Ivanova da ne potpiše Zakon o jezicima "flagrantno kršenje Ustava, ali i kukavičkuk".

"Žao mi je što je predsednik države odlučio bukvalno da ne poštuje Ustav i da objavi da po drugi put neće potpisati taj zakon. To nije dobro, to je flagrantno kršenje Ustava Makedonije i, svakako, institucije nemaju pravo da dozvole da se to desi", rekao je Zaev novinarima na skupu u Skoplju o vladavini prava u jugoistočnoj Evropi.

Makedonski premijer je istakao da Zakon o upotrebi jezika neće ništa promeniti u Makedoniji niti će, kako je rekao, narušiti njenu zajedničku budućnost.

"Apelujem da se poštuju institucije, a Ustavni sud i Venecijanska komisija da se izjasne o zakonu", rekao je makedonski premijer.

Kako je istakao, kukavičluk je da se ne pusti da zaživi novi zakon o jezicima kojim se proširuje upotreba albanskog u institucijama zato što bi tako konačno bila realizovana poslednja pravna obaveza iz Ohridskog dogovra.

Svi će tada videti da Makedonija neće biti država Albanaca ili ne znam koje manjinske zajednice, rekao je Zaev.

Kako je istakao, novi zakon o jezicima nije izglasan zakulisno kao što se ranije radilo sa donošenjem prethodnih zakona o jezicima u vreme kad je na vlasti bio VMRO DPMNE, već se o njemu devet meseci vodila otvorena debata.

"Hajde da se svi fokusiramo i da damo šansu ovom našem multietničkom društvu u kojem će svi građani biti jednaki, saglasno sa Ustavom i moći da koriste svoja prava", rekao je Zaev.

Makedonski premijer je istakao da zakon treba da bude potpisan i da se dostavi Ustavnom sudu i Venecijanskoj komisiji, ali i da se jasno kaže da u Štipu, Đevđeliji, Strumici, mestima naseljenim etničkim Makedoncima, niko ne mora da govori albanski jezik.

"Lepo je da građani Albanci koriste maternji jezik u opštinama u kojima ih ima više od 20 odsto. Romi svoj jezik koriste u jedinoj romskoj opštini u Evropi (Šuto Orizari), Turci u Gostivaru, Srbi u Kumanvu itd. Apsolutno ne zaboravljajući da je makedonski jezik zvanični i službeni jezik u Makedoniji", rekao je Zaev.

Kako je istakao, novi zakon o upotrebi jezika, koji je u sredu na ponovljenom glasanju usvojen u Sobranju Makedonije, dodatno precizira i način i upotrebu makedonskog jezika.

Prema Ustavu, predsednik može samo jednom da odbije da potpiše zakon koji je donela Skupština.