Pisac Zoran Ćirić se izvinio bivšem gradonačelniku Niša

Dobitnik Ninove nagrade za 2001. godinu, književnik iz Niša Zoran Ćirić zvani Ćira Magični izvinio se bivšem gradonačelniku, kardiologu Zoranu Perišiću zato što ga je uvredio i uznemirio SMS porukama koje su sadržale i pretnje smrću.

Tako je okončan četvorogodišnji sudski spor koji je Ćirića koštao preko 150 hiljada dinara.

„Konačno mi se pružila prilika da se pred medijima, niškom i srpskom javnošću izvinim gospodinu Perišiću što sam ga svojim nepromišljenim i idiotskim činjenjem doveo u jednu ekstremno neugodnu situaciju“, kazao je Ćirić.

„Ovo je bio proces 'Ćirić protiv sistema' i u čitavoj toj situaciji jedini prema kome sam bio grešan jeste zapravo Zoran Perišić“, rekao je Ćirić.

Podsetimo, Ćirić je optužen da je decembra 2013. godine četvorici niških političara slao SMS poruke u kojima je Perišića nazivao “punjenom pticom” i “samozvanim gradonačelnikom” koji će biti “živ raskomadan” i “da će mu zatrti seme”.

On je na saslušanju potvrdio da je poslao poruke, ali da to nije učinio kako bi nekome pretio, već da se radi o umetničkom performansu, odnosno umetničkoj metodi koja se zove “redimejd”. Zoran Perišić je tada izjavljivao da nije uplašen za sebe, ali jeste za bezbednost svoje porodice.

Nakon plaćene novčane kazne Ćirić je u procesu medijacije pristao na pomirenje što je pred novinarima upravo potvrdio.

Tokom sudskog procesa dva Zorana su se bolje upoznala i kako su u zajedničkoj izjavi potvrdili shvatili su da su, žrtve zajedničkih neprijatelja koji su potpirivali sukob na relaciji “poznati kardiolog – poznati književnik”.

Ipak Perišić je rekao da neće govoriti njihova imena i otkrio samo da su to ljudi koji su od 2012. do 2016. godine bili neka imena u politici grada Niša, da više to nisu i da pripadaju različitim strankama.

Na kraju, Perišić je Ćiriću poželeo uspeh u pisanju i još jednu NIN-ovu nagradu, a ovaj je obećao da će održati reč i nakon izvinjenja neće govoriti “ružno” o bivšem, gradonačelniku.