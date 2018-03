Slovački predsednik traži izbore zbog ubistva novinara

Predsednik Slovačke Andrej Kiska zatražio je danas od vladajuće koalicije premijera Roberta Fica da izvrši temeljne izmene u vladi ili da se, kao najprirodnije rešenje, raspišu prevremeni izbori kako bi se obnovilo poverenje Slovaka u državu nakon ubistva novinara Jana Kucijaka i njegove verenice.



"Danas je nepoverenje ljudi u državu ogromno. To nepoverenje je opravdano. Pređene su granice, stvari su otišle predaleko. Došli smo do trenutka kada uviđamo aroganciju moći. Mržnja je ogromna, nepoverenje neviđeno", kazao je Kiska u specijalnom obraćanju Slovacima, prenosi Beta.



Slovački predsednik rekao je da je čekao nekoliko dana da vidi kakve mere će preduzeti vlada premijera Roberta Fica da obnovi poverenje Slovaka da je država u stanju da ih zaštiti, narušeno ubistvom istraživačkog novinara, ali da osim nekih ostavki ne vidi nikakav plan vlade, tako da će sam kao predsednik Slovačke započeti konsultacije sa liderima političkih stranaka.



"Pre svega kako da obnovimo poverenje ljudi u vlastitu državu. Dve su mogućnosti. Temeljna rekonstrukcija vlade koja bi zatražila poverenje parlamenta, ili prevremeni izbori koji bi bili najprirodnije rešenje. Mogu da se obave brzo, zajedno sa komunalnim izborima. Spreman sam da ovu zemlju izvedemo iz tog teškog stanja", kazao je Kiska.



Slovački ministar unutrašnjih poslova Robert Kalinjak, odbio je danas ponovo da podnese ostavku, kao što je iz moralnih razloga učinio odmah njegov kolega ministar kulture Marek Madarič, zbog toga što su nepoznati počinioci pre desetak dana ubili 27-godišnjeg istraživačkog novinara Jana Kucijaka i njegovu verenicu Martinu Kušnirovu u njihovoj kući u Velkoj Mači 60-ak kilometara od Bratislave.



Policija i tužilaštvo polazi od toga da je mladi par likvidiran zbog istraživačkih tema na kojima je Jan Kucijak radio za portal Aktuality.sk o mahinacijama, poreskim utajama i prožimanju slovačke države i organizovanog kriminala.



U poslednjem članku koji je objavljen posthumno, Kucijak je pisao o mahinacijama sa isplatama evropskih dotacija Italijanima povezanim sa kalabrijskom mafijom Ndrangeta a bivša ljubavnica jednog od njih bila je do ubistva novinara asistent premijera Roberta Fica.



Sedmorica italijanskih preduzetnika o kojima je pisao u članku uhapšena su ali odmah i puštena a roditelji ubijenog mladog para nemaju poverenja u slovačku istragu i policiju, već zahtevaju da ubistvo istraži međunarodni tim.



U Bratislavi i još nekoliko desetina gradova širom Slovačke i u inostranstvu ispred slovačkih ambasada u petak je održan marš kojim je odata pošta Kucijaku i Kušnirovoj, na kome se u Bratislavi okupilo oko 25.000 judi u najveće demonstracije protiv vlade od pada komunista 1989. godine.