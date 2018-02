Dodik: Čurkin nije navijao za Srbe

Predsjednik Republike Srpske (RS) Milorad Dodik položio je danas u Istočnom Sarajevu vijenac na spomen-obilježje bivšem ruskom ambasadoru pri UN Vitaliju Čurkinu.

Vitaij Čurkin je u Vijeću Sigurnosti 2015. godine uložio veto u ime Ruske Federacije, kada je predložena Rezolucija o Srebrenici. Milorad Dodik posthumno ga je odlikovao.

Nakon što je položio vijenac na spomenik, koji je otkriven u novembru prošle godine u Istočnom Sarajevu, Dodik je između ostalog kazao kako Čurkin nije bio čovjek koji je “navijao samo za Srbe”, već da je riječ o diplomati koji je “navijao” za međunarodno pravo, što je osnovna odlika vanjske politike Rusije.

“Imajući u vidu to i činjenicu da je ruska strana u jednom ključnom momentu za srpski narod u cjelini, odlučila da isticanjem veta na odluku Savjeta bezbijednosti, povodom Rezolucije koju je podnijela Velika Britanija, i to Srbi ne smiju da zaborave, da je Velika Britanija podnijela Rezoluciju kojom bi se istorijski osudili Srbi jedinu u istoriji i jedinu u Ujedinjenim nacijama za navodni genocid i navodne zločine koje su činili. Zato će Srbi ostati zahvalni Rusiji i naravno ambasadoru Čurkinu”, rekao je Dodik.

Cvijeće na spomenik bivšem ruskom ambasadoru pri UN-u, položio je i aktuelni ambasador Rusije u BiH, Petr Anatoljević Ivancov. On je u izjavi novinarima podsjetio da na spomeniku u Istočnom Sarajevu piše “Hvala za rusko 'ne'”.

“To 'ne' je kazano kao odgovor na apsolutno nekorektnu i jednostranu odluku o krivici srpskog naroda za genocid. Čurkin je više puta govorio o miru i prosperitetu svih naroda tu na Balkanu”, rekao je Ivancov.

Pored predsjednika RS i ruskog ambasadora, počast Vitaliju Čurkinu polaganjem cvijeća, odali su i predstavnici lokalne zajednice u istočnom Sarajevu, nevladinih organizacija ali i članovi motokluba “Noćni vukovi” iz RS.

Predsjednik RS Milorad Dodik je odgovarajući na novinarsko pitanje potvrdio da Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) tog entiteta planira kupovinu 2.500 pušaka za pripadnike ovog ministrastva.

"Legitimno je pravo MUP-a RS da se oprema opremom i da se obučava za posao koji je Ustavnom predviđen”, rekao je on

Podsjetimo, ministar unutrašnjih poslova Federacije BIH Aljoša Čampara kazao je da je zabrinjavjuća informacija da MUP RS kupuje 2.500 komada automatskog oružja.

“Policija RS ne samo da će nabaviti ovih 2.500 pušaka nego će nabaviti još sve što bude bilo potrebno što je u standardu regionalnih policija u borbi protiv terorizma i onoga što savremene policije imaju. Znači, to nije ništa drugo osim modernizacije policije i jačanje njene uloge", kazao je Dodik.

Dodao je da je riječ o legitimnoj akciji, budući da RS 20 godina, kako je naveo, nije imala pravo da opremi policiju.

“Sada smo to odlučili da uradimo. Ako to nekome smeta, neka pročita Ustav i zakon i vidjet će da je sve to u skladu s tim", kazao je Dodik.