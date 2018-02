Džordž Buš: Postoji dokaz o mešanju Rusije u američke izbore

Bivši predsednik SAD Džordž Buš Mlađi izjavio je danas da "postoji prilično jasan dokaz da se Rusija mešala" u američke predsedničke izbore 2016. godine, čime je osporio tvrdnje aktuelnog predsednika Donalda Trampa koji negira da je Moskva pokušavala da utiče na to glasanje.

"Postoji prilično jasan dokaz da su se Rusi mešali. A da li su oni uticali na rezultat (izbora), drugo je pitanje", rekao je Buš u Abu Dabiju gde učestvuje na samitu u organizaciji američkog Milken instituta.

Buš je rekao i da je "problematično da se strana država meša" u izborni proces u SAD.

Iako nije imenovao Trampa, deluje da je Buš, koji je takođe republikanac, želeo tom izjavom da oteža Trampove pokušaje da uspostavi toplije odnose s Rusijom, ocenjuje AP.

Bela kuća za sada nije komentarisala Bušovu izjavu.

Američke obaveštajne službe su zaključile da se Rusija mešala u izbore 2016. godine kako bi pomogla Trampu da pobedi na njima. U SAD su u toku brojne istrage o tome da li je Trampov izborni štab pomagao Kremlju u njegovom nastojanju.

Tramp uporno negira da je bio u bilo kakvom "dosluhu" s Rusijom.

Za ruskog predsednika Vladimira Putina Buš je rekao da razmišlja po principu potpune pobede i totalnog gubitka.

"On ne razmišlja kako možemo zajedno da pobedimo. On misli jedino kako on da pobedi, a vi da izgubite", rekao je Buš.

Buš je dodao da Putina "muči raspad Sovjetskog Saveza" i da većina njegovih poteza ima za cilj obnovu nekadašnje sovjetske hegemonije.

Naglasio je i potrebu da SAD podrže NATO i svoja druga savezništva u svetu.