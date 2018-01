Arežina: Sprečavaju me da se vratim na posao

Slobodan Arežina i pored odluke Apelacionog suda u Novom Sadu, koji je naložio Radio-televiziji Vojvodine (RTV) da ga vrati na mesto direktora programa, još nije uspeo da preuzme funkciju koju je obavljao do nezakonite smene 4. maja 2016. godine.

„Ne radi se tu o utisku, ja mislim da je doneta odluka da ja budem sprečen da preuzmem taj posao na koji me je uputio sud svojom odlukom“, kaže za RSE Arežina na pitanje da li ima utisak da nema volje da se sprovede odluka suda.

On je podneo zahtev generalnom direktoru da se hitno izvrši primopredaja između sadašnjeg programskog direktora i njega.

„Čekam da vidim šta će da se uradi, ali imam znake koji govore da se to neće dogoditi“, rekao je Arežina.

Na pitanje da li razlog za to što ga ne vraćaju na mesto direktora programa vidi u tome što je tražio redefinisanje programa Arežina kaže da misli da to svakako ima veze jedno s drugim.

„Podrazumeva se da bi program bio drugačiji ako bih ja postao programski direktor tim pre što sam podneo taj zahtev Upravnom odboru u kojem se traži da se uvođenjem na uredničke finkcije ljudi koji su radili pre moje smene i uvođenjem emisija koje su emitovane pre moje smene zaustavi ozbiljan i dramatičan pad i gledanosti i uticaja RTV. Pretpostavljam da ih je to samo učvrstilo u ranije donetoj odluci“, smatra Arežina.

Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio je prvostepenu presudu kojom se Radio-televiziji Vojvodine nalaže da na mesto direktora programa vrati Slobodana Arežinu 29. decembra prošle godine.

„Da li će se to ponovo završiti na sudu, da li će se neko dozvati pameti pa shvatiti da ako smo donosili zakone nismo ih donosili zato da bi nas Evropa tapšala po ramenu nego da bi te zakone primenjivali, ako to neko shvati možda se to završi na način koji bi bio po mene, uslovno govoreći, povoljan“, kaže Arežina.

Nakon smene Slobodana Arežine 4. maja 2016. godine usledile su i druge smene, a smenjeni novinari i urednici pokrajinskog javnog servisa formirali su Pokret „Podrži RTV“ koji je organizovao ulične proteste i druge akcije kojima je ukazivao na političku pozadinu smenjivanja.