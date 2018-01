Oštre reakcije iz Federacije BiH na izjavu Tomislava Nikolića

Predstavnici stranaka iz bosanskohercegovačkog entiteta Federacije BiH oštro su reagovali na izjavu bivšeg predsjednika Srbije Tomislava Nikolića u Banjaluci da Republika Srpska (RS) treba da se osamostali, a potom ujedini sa Srbijom, a neki su predložili da Nikolić bude proglašen personom non grata u Bosni i Hercegovini.

Zamjenik predsjednika Stranke demokratske akcije (SDA) Adil Osmanović rekao je da je Nikolićeva izjava "otužna", jer njom "želi pobuditi nadu jednog broja stanovnika o nekoj nezavisnoj Republici Srpskoj".

Osmanović je za regionalnu televiziju N1 rekao da Nikolić "velikosrpsku ideju" nije mogao realizovati ni kada je bio i "u vojnoj i u političkoj snazi", a posebno je neće moći realizovati kada je političar u penziji.

"Niti će to moći bilo ko u pogledu pokušaja cijepanja BiH. Otužno je to da je upravo ta ideja stvaranja nezavisne države i Velike Srbije dovela do agresije na BiH, dovela do genocida i velikog broja žrtava kod svih građana BiH", ocijenio je on.

Visoki funkcioner SDA je rekao da se "ponovo podgrijavaju velikosrpske hegemonije".

"Ono što treba da bude glavna poruka iz Beograda to je Dejton, uspostavljanje i dalja gradnja mira i povjerenja, kako unutar BiH, tako i između Sarajeva i Beograda", naveo je Osmanović, dodavši da Nikolićeve izjave ne doprinose tome.

Nikolić je danas u Banjaluci povodom Dana RS-a izjavio da RS i Srbija treba da se ujedine, a da prije toga RS treba da postane samostalna.

"Ako je put da se ujedinimo vaša samostalnost i nezavisnost, od srca vam želim samostalnost i nezavisnost. S tog puta ne sme se skrenuti. I biće još stotinu prepreka, ali mi smo samo oni ljudi koji idu ispred volje naroda, a ona je jasna - Srbija i RS odlučivaće zajednički o zajedničkoj sudbini", kazao je bivši predsjednik Srbije.

Stranka za Bosnu i Hercegovinu (SBiH) očekuje od institucija BiH da Nikolića proglase personom non grata, jer je, kako je navedeno, više puta izrekao separatističke namjere.

Generalni sekretar Socijaldemokratske partije (SDP) BiH Irfan Čengić izjavio je da je Nikolić politički istrošena ličnost koja je mandat "potrošila na gafove i pokazala neposedovanje elementarnog znanja".

"Očito je da mu politika ne ide od ruke i takva persona, ismijana i u Srbiji, odakle dolazi, nije vrijedna pažnje. Nikoliću bi pametnije bilo da se posveti pečenju rakije, jer samo to zna da radi u životu. BiH je nedjeljiva i međunarodno priznata suverena država. Nema nikakvog razlaza u BiH, niti mirnog niti nasilnog", kazao je Čengić.