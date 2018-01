Sud u Gruziji osudio Sakašvilija na tri godine zatvora

Sud u Gruziji danas je u odsustvu osudio bivšeg predsednika te zemlje Mihaila Sakašvilija na tri godine zatvora zbog zloupotrebe vlasti u pomilovanju četiri policajca osuđenih za ubistvo bankara, prenosi AP.



Sakašvili je bio predsednik Gruzije od 2004. do 2013, a potom je postavljen za guvernera ukrajinskog regiona Odesa.



To je bio od maja 2015. do novembra 2016. godine, kada je podneo ostavku, žaleći se da centralne vlasti ometaju njegovu borbu protiv korupcije.



Bez državljanstva Gruzije, Sakašvili je ostao kada je stekao ukrajinsko, ali je i to državljanstvo izgubio jula prošle godine, kada mu je oduzeo državljanstvo predsednik Ukrajine Porošenko.



Iako bez državljanstva, Sakašvili je uspeo da se vrati u Ukrajinu u septembru, na silu - uz pomoć pristalica koje su probile policijski kordon na poljsko-ukrajinskoj granici.

Gruzija je zahtevala od Ukrajine ekstradiciju Sakašvilija, ali Kijev nije ispunio njihov zahtev.