Erjavec: Hrvatskim ribarima biće naplaćivane kazne

Ministar vanjskih poslova Slovenije Karl Erjavec rekao je u srijedu da slovenačka policija ima pravo da naplaćuje kazne hrvatskim ribarima koji uđu u slovenačke vode u Piranskom zalivu.



"Slovenačka policija će provoditi svoje nadležnosti na moru, uključujući i naplaćivanje kazni. O tome imamo evidenciju, a ribari koji ne budu htjeli da plate imaće teškoće kada dođu u Sloveniju", rekao je Erjavec za Slovenački radio.



Hrvatska šefica diplomatije Marija Pejčinović Burić izjavila je juče da su slovenačke prijetnje visokim novčanim kaznama hrvatskim ribarima neprimjerene, besmislene i nemoguće.



Ona je pozvala slovenačku stranu da se suzdrži od jednostranih poteza i da se vrati dijalogu kako bi bilo riješeno otvoreno granično pitanje.



Slovenija je 30. decembra počela da primjenjuje arbitražnu odluku o granici sa Hrvatskom, prema kojoj joj pripada 80 odsto Piranskog zaljeva i dobila je koridor do međunarodnih voda.



Hrvatski ribari godinama su lovili u Piranskom zaljevu, ali nakon arbitražne odluke stav Ljubljane je da im za to sada treba posebna dozvola slovenačkih vlasti.



Ukoliko hrvatski ribari do sredine zaliva budu plovili bez dozvole, slovenačke vlasti će im izdati rješenja o kazni koja će im biti naplaćena kada pređu kopnenu granicu i u dođu u Sloveniju.



Hrvatska, koja je prije saopštavanja odluke izašla iz postupka arbitraže, i dalje ne priznaje odluku Arbitražnog suda, za koju smatra da je kompromitovana postupkom slovenačkih predstavnika.