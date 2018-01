Marković: DPS čeka opoziciju, Vlada se nije miješala u RTCG

Crna Gora ima odlično izborno zakonodavstvo, saopštio je premijer Duško Marković i ocijenio da će predsjednički izbori ove godine biti legalni i legitimni iako nijesu usvojene sve preporuke OEBS-a na izborne zakone jer nije bilo dvotrećinske većine u parlamentu.



"Mi imamo odlično izborno zakonodavstvo. Mislim da nema nikavog ograničenja da se izbori održe po važećem izbornom zakonodavstvu i ovom izmijenjenom", kazao je Marković u intervjuu Televiziji Vijesti.



On je rekao da Demokratska partija socijalista (DPS) još nije izašla sa svojim predsjedničkim kandidatom, jer čekaju da vide kako će opozicija ići na te izbore.



Govoreći o situaciji u Javnom servisu i aktuelnim smjenama u Savjetu te medijske kuće, Marković je kazao da su opozicija i civilni sektor preuveličali značaj pisma koje mu je uputio evropski komesar za proširenje Johanes Han.



On je potvrdio da je nezadovoljan kako je Javni servis pratio rad njegove Vlade.



"Nijesam pratio te detalje, ali želim da kažem da se Vlada nije miješala u ovaj proces, niti je podrigrijavala atmosferu oko stanja u Javnom servisu. Istovremeno želim da kažem da medijska scena u Crnoj Gori nije dobra", kazao je Marković.



On je ocijenio da medijskoj sceni u Crnoj Gori nedostaje i objektivnosti i profesionalizma.



"Privatni mediji mogu da imaju taj komfor i slobodu da sami odluče kako će pratiti Vladine poltike, ali Javni servis mora da ima obavezu da zbog javnog servisa da na valjan način vladine politike približi građanima", rekao je Marković i dodao da Javni servis to nije radio.



"On je nastojao da u velikom broju slučajeva ono što su pozitivni rezultati naše politike obilježi negativim sadržajem", istakao je Marković.