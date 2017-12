Vlasti BiH usaglasile većinu odgovora na Upitnik EK

Kolegij za evropske integracije uspio je na današnjoj sjednici usaglasiti većinu odgovora na Upitnik Evropske komisije.

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić održao je u srijedu treću sjednicu Kolegija za evropske integracije, kojoj su prisustvovali entitetski premijeri Željka Cvijanović i Fadil Novalić, premijeri kantona i Brčko distrikta BiH, kao i direktor Direkcije za evropske integracije BiH Edin Dilberović.



Zvizdić je nakon sjednice rekao da je razmatrano tri posto spornih pitanja, odnosno blizu 80 pitanja te da je većina njih usaglašena. Kako kaže, samo sedam pitanja ostalo je za dodatno usaglašavanje u narednih pet ili šest dana.



On je naveo da se neusaglašena pitanja odnose na socioekonomske podatke, ulogu i doprinos obavještajnih službi, pojavne oblike terorizma, jasan opis izbora i odlučivanja šefa države i dio koji se odnosi na nestale osobe.



Zvizdić očekuje da pitanja iz nadležnosti Predsjedništva BiH budu verificirana na sutrašnjoj sjednici Predsjedništva BiH. On se zahvalio svim članovima radnih grupa koji su na stručan način pripremili odgovore.



Premijerka RS-a Željka Cvijanović vjeruje da će se broj pitanja dodatno smanjiti kada stignu odgovori iz Predsjedništva BiH. Ona ne očekuje da će biti pretjerano velikih prepreka u vezi s usaglašavanjem preostalih sedam pitanja.



Predsjednik Vlade FBiH Fadil Novalić je rekao da se na kraju godine rješavaju najvažnije stvari poput seta zakona o akcizama, MMF-a i odgovaranja na Upitnik Evropske komisije.



On je ocijenio da je današnji događaj značajan jer je riječ o tehnički složenom procesu u koji je uključeno 13 nivoa vlasti u BiH