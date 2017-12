Tužilaštvo BiH saslušalo Gorana Salihovića u Tuzli

Smijenjeni glavni tužilac Tužilaštva BiH Goran Salihović nastavio je u četvrtak davanje iskaza u vezi slučaja gdje ga terete za zloupotrebu službenog položaja. Salihovića je tužiteljica Suada Pašić saslušala u njegovom domu jer se još oporavlja od povrede stopala.

Kako je rekao u izjavi za Klix.ba, ovaj iskaz je počeo davati kada je bio u UKC Tuzla i da ne zna kada će iznijeti odbranu do kraja.



"Optužnicu spominju već godinu dana otkako je krenuo disciplinski postupak u kojem je utvrđeno da nema nikakve odgovornosti za mene. Ustavni sud BiH utvrdio je da je došlo do povrede postupka na fer suđenje i razumnog roka. Iskaz se tiče svega što je bilo u disciplinskom postupku. Kada je riječ o finansijskim izvještajima, svaka revizija je bila pozitivna i bez rezerve. Nebuloze o trošenju novca od ekshumacija su laž i tužit ću za klevetu", rekao je Salihović za Klix.ba.



Istakao je kako se ovo sve radi jer se mnogi boje odluke Ustavnog suda BiH u kojoj je on vraćen na mjesto glavnog tužioca, a ta odluka nije ispoštovana.



"Očekujem drugu odluku Ustavnog suda koja bi trebala biti u skladu s prvom odlukom. Čudi me zašto Tužilaštvo BiH ne otvara istragu za ne izvršenje odluke Ustavnog suda BiH", kazao je Salihović.



On je suspendovan u septembru prošle godine, a s funkcije glavnog tužioca Tužilaštva BiH smijenjen je 21. jula ove godine. Drugostepena komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća potvrdila je odluku 23. oktobra.