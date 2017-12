Izetbegović: U Beogradu o modelu razgraničenja i trasi auto-puta Sarajevo-Beograd

Bošnjački član Predsedništva BiH Bakir Izetbegović izjavio je očekuje da se tokom zvanične posete članova Predsedništva BiH Beogradu dogovori model međudržavnog razgraničenja, kao i da se dogovori trasa auto-puta Sarajevo Beograd, prenosi Beta.



"Pre svega, jako je važno komunicirati, sretati se, dakle, pokušavati da ubrzamo sve bitne pozitivne procese. Zaustaviti negativne", rekao je Izetbegović za regionalnu N1 televiziju uoči posete tročlanog Predsedništva BiH Beogradu.

Komentarišući pismo predsedavajućeg Predsedništva BiH zemljama NATO-a u kojem je kao najveći problem BiH naveo islamske radikaliste, zbog čega je zatražio što skoriju aktivacuju Akcionog plana za prijem BiH u NATO, Izetbegović je kazao da to pismo nije usaglašeno u Predsedništvu BiH.



"Da je usaglašeno u njemu ne bi bilo onakvih bespotrebnih kvalifikacija i predimenzioniranja jednog problema koji se smanjuje", kazao je on.



Izetbegović je rekao da misli na odlaske bosanskohercegovačkih državljana na strana ratišta, navodeći podatak da u poslednjih 18 meseci nije zabeležen nijedan povratak državljana BiH sa sirijskog ratišta.



"Prema tome, ono je bespotrebno. Ono može samo obeshrabriti one u NATO-u koji bi da ubrzaju put BiH ka NATO integracijama", rekao je bošnjački član Predsedništva BiH.