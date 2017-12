Sakašvilija oslobodile njegove pristalice

Ukrajinske pristalice bivšeg predsednika Gruzije Mihaila Sakašvilija oslobodile su gu danas iz policijskog kombija u Kijevu, javlja Rojters.

On se sada nalazi ispred zgrade ukrajinskog parlamenta okružen pristalicama koje ga štite od hapšenja, javlja ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa.

Policija je prethodno privela Sakašvilija u centralnom delu grada, posle čega su izbili sukobi njegovih pristalica i pripadnika snaga reda.

Nekoliko stotina demonstranata uzvikivalo je: “Ustani Kijevu”.

"Pozivam vas da počnete miran protest za smenu predsednika Petra Porošenka. Ne treba da se plašite ničega", rekao je Sakašvili putem razglasa okupljenima nakon što su ga oni izvukli iz kombija uprkos policijskoj intervenciji.

On je poveo svoje pristalice ispred zgrade parlamenta gde traže smenu ukrajinskog predsednika, javlja Asošiejted pres.

Hapšenje Sakašlivija, koga američka agencija naziva “krstašem” u borbi protiv korupcije u svojoj novoj domovini i po svim naznakama najpopularnijim opozicionim političarom, pojačalo je strahovanja da Ukrajina može da se suoči sa najžešćom političkom krizom od revolucije 2014.

Tužilac je optužio Sakašvilija za šurovanje sa ukrajinskim biznismenima koji su u dosluhu sa ruskom obaveštajnom službom u nastojanju da svrgnu Porošenka.

Služba bezbednosti je saopštila da se protiv Sakašvila vodi krivična istraga zbog “podrške članovima kriminalne organizacije ili prikrivanja njihovih kriminalnih aktivnosti”.

Glavni ukrajinski tužilac Jurij Lucenko kazao je da tužilaštvo ima dokaze da je predstavnika Sakašvilija primio 500 hiljada dolara od ukrajinskih biznismena koji su povezani sa Rusijom da bi finansirali proteste.

Sakašvili je pretnja Porošenku koji ga je postavio za guvernera regije Odesa pre nego što je došlo do njihovog razlaza. Sakašvili je podneo stavku 2016, žaleći se da su njegove napore za iskorenjivanje korupcije opstruirali domaći zvaničnici.

Kada su pripadnici ukrajinske službe bezbednosti (SBU) pokušali da uhapseSakašvilija u njegovom domu, on se popeo na krov i navodno je pretio da će skočiti. Policija ga je ipak uhapsila i smestila u kombi.

Međutim, nekoliko stotina demonstranata je okružilo kombi ne dozvoljavajući mu da ode. Okupljeni su uzeli kocke iz kaldrme i otpad sa gradilišta da bi podigli barikade. Jedan demonstrant se popeo na kombi i razvio ukrajinsku zastavu.

Nakon što je izašao iz kombija, Sakašvili je rekao pristalicama da će “dati svoj život za slobodu Ukrajine”, pozivajući ih da ga slede ka Vrhovnoj Radi, odnosno zgradi parlamenta. Pozvao je građane da se okupe i na Majdanu, glavnom trgu u Kijevu, centru protesta 2013. i 2014, da bi zahtevali Porošenkovu ostavku.

Sakašvili je bio skoro deset godina predsednik Gruzije. Pošto više nije mogao da se kandiduje, napustio je zemlju 2013.

Porošenko je oduzeo Sakašviliju ukrajinsko državljanstvo u julu. Početkom godine uspeo da uđe u Ukrajinu preko poljske granice uz pomoć pristalica, bez obzira na pokušaj policije da ga spreči.

Sakašvilijeva surevnjivost sa Porošenkom podstakla je dugo tinjanjuće nezadovoljstvo građana zbog sporog tema reformi koje je obećao ukrajinski predsednik.

Sakašvili je organizovao nekoliko protesta u Kijevu, na kojima se okupilo ne više od četiri hiljade demonstranata.

“Sve demonstracije su finansirali strani oligarsi u cilju preuzimanja vlasti nelegalnim sredstvima”, kazao je tužilac Lucenko. On namerava da zatraži od suda da se Sakašvili stavi u kućni pritvor.

Analitičari u Kijevu, međutim, da Sakašvilijev slučaj može da podstakne demonstracije takvih razmera koje bi ugrozile Porošenka.

“On ima mali broj pristalica ali hiper aktivnih spremih na akciju”, kazao je za AP analitičar Volodimir Fesenko. “Oni mogu da naprave veliku buku ali većina Ukrajinaca zazire od negativnih i nepredvidivih posledica novog Majdana”, dodaje Fesenko.

Sakašvilijev advokat Pavel Bogomazov izjavio je ranije da je njegov klijent optužen za pokušaj svrgavanja ukrajinskih vlasti i rušenje ustavnog poretka.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je, komentarišući hapšenje bivšeg gruzijskog predsednika Mihaila Sakašvilija u glavnom gradu Ukrajine, rekao da su Kijev i Sakašvili još jednom iznenadili Moskvu.

"On ima određen put u politici, od jedenja svoje kravate do penjanja na krovove. On je napravio sebi put u politici i taj put je bio stenovit, a sada je skrenuo pažnju na sebe", rekao je Peskov.

Na pitanje novinara o tvrdnjama Sakašvilija da ruski predsednik Vladimir Putin igra određenu ulogu u njegovoj "otmici", Peskov je izjavio da Moskva "nije navikla da komentariše izjave ljudi koji sjede na krovovima".

"To je problem Ukrajine i ne bih želeo to ni neprijatelju", odgovorio je Peskov na pitanje da li Moskva zauzima stranu u sporu Sakašvilija i ukrajinskog predsednika Petra Porošenka. Peskov je naglasio da Rusija ne gleda ukrajinski narod kao neprijatelja.