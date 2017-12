Stojanović: Nema mesta radovanju Srbije presudama u Hagu

Presude ratnim liderima Herceg-Bosne i Ratku Mladiću u Hagu iskorišćene su za pojednostavljena tumačenja i pritajena likovanja u Srbiji da je Franjo Tuđman bio glava udruženog zločinačkog poduhvata u BiH, dok je Slobodan Milošević tobože amnestiran, ali kada su u pitanju etničko čišćenje i komadanje Bosne, njih dvojicu je ipak teško razdvojiti, ocenjuje danas Dojče vele (Deutsche Welle - DW).

Čitava optika o zajedničkim akcijama i dogovorima Franje Tuđmana i Slobodana Miloševića posle tih presuda se na trenutak promenila, ali istoričarka Dubravka Stojanović za DW kaže "da je vođstvo bosanskih Srba optuženo za najteže zločine genocida i da stoga nema mesta nikakvom radovanju".

Ona je podsetila da je i pred Međunarodnim sudom pravde otpala odgovornost Srbije za rat u Bosni, ali da je ostala odgovornost za nečinjenje u slučaju genocida u Srebrenici.

"Možda je i ovaj sud pošao tragom te presude. Ali, jedna su stvar sud i pravo, a druga pravda i istorijski sud. Na nama je sada da analiziramo programe koji su doveli do jugoslovenskih ratova, pa i do komadanja Bosne, a tu ćemo naći obilje argumenata da je to bio ratni cilj", dodala je.

Dubravka Stojanović je istakla da je Slobodan Milošević "mnogo puta javno rekao da je to rat koji treba da dovede do države u kojoj će živeti čitav srpski narod. To je podrazumevalo uzimanje onih delova Hrvatske u kojima je živeo veći broj Srba i povezivanje sa Srbijom preko onoga što je nastalo kao Republika Srpska".

"Da li je bilo crtanja po salvetama, da li su se Milošević i Tuđman baš direktno dogovorili o podeli Bosne - za to nemamo dovoljno dokaza. Mada, tok rata bi mogao da govori tome u prilog i sada vidimo da je to za hrvatski slučaj dokazano", navela je Dubravka Stojanović.

Na pitanje da li se nakon poslednjih presuda Haškog suda akcije Miloševića i Tuđmana mogu nekako razdvojiti Dubravka Stojanović kazala je da je devedesetih godina delovalo kao da su te akcije sinhronizovane, pogotovu na teritoriji Bosne i Hercegovine i da je Bosna zaista planski podeljena u etnički čiste celine.

"Koja vrsta dokaza je potrebna da bi se to ustanovilo, to zaista ne možemo znati, naročito nakon ovakvih presuda", dodala je.

Ona je rekla da se svaka presuda koristi da se prodube sukobi između bivših jugoslovenskih republika i da bi lično "volela da ovo bude prilika da se, pre svega Hrvatska, suoči sa sobom".

"Jer, Hrvatska je sebe stavila u ulogu žrtve i pobednika i ovo je za nju sada veliki šok. Sada je trenutak da se i Hrvatska suoči sa svojom odgovornošću, kao što sam to oduvek mislila i za Srbiju. A Srbiji bi ovo takođe trebalo da bude opomena da dodatno razmisli o sebi i da ne gradi svoju sreću na tome što je Hrvatska optužena i osuđena", dodala je Dubravka Stojanović.